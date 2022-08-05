عودة الـ5 تبديلات وشرط لتأجيل المباريات.. أبرز التغييرات في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي

يعود الدوري الإنجليزي للحياة مجددا مساء اليوم الجمعة حينما تنطلق أولى مباريات الموسم الجديد بين كريستال بالاس وأرسنال في ملعب سيلهرست بارك.

ونشر موقع الدوري الإنجليزي الرسمي أبرز التغييرات التي سنشهدها في الموسم الجديد.

5 تبديلات

بعد الموسم الاستثنائي 2019-2020 الذي شهد تفشي فيروس كورونا والسماح بإجراء خمسة تبديلات في المباراة خلال ثلاث فترات توقف فقد تم إلغاء تلك القاعدة لاحقا.

لكن في الموسم الجاري تم السماح بعودة تلك القاعدة مجددا.

وسوف يتم السماح لكل فريق بوضع تسعة لاعبين في مقاعد البدلاء الخاصة به.

تأجيل المباريات

راجع مجلس إدارة الدوري الإنجليزي إرشاداته الخاصة بتأجيل المباريات إذا كان لدى أي ناد عدد غير كاف من اللاعبين.

وأوضح البيان أن مجلس إدارة الرابطة سوف يقيم كل طلب على حدة بناء على تفاصيل الواقعة.

وستتم منح الموافقة على تأجيل المباريات عندما يكون تأثير توفر اللاعبين على الفريق استثنائي وبعدما يكون النادي اتخذ كل الخطوات المناسبة لتجنب التقدم بطلب للتأجيل.

وستتم فحص كل الطلبات من قبل المختصين قبل أن يتخذ مجلس إدارة الدوري الإنجليزي قراره.

حكام جدد

تم تعيين أربعة حكام جدد للدوري الإنجليزي بعدما تم ترقيتهم من قبل لجنة الحكام وهم توم برامال ونيك جرينهالج وستيف ميرديث وناتالي أسبينال.

يأتي ذلك بعد اعتزال كل من مايك دين وجوناثان موس ومارتن أتنكسون بنهاية الموسم الماضي.

الدوري الإنجليزي الرديف

تم تخفيض سن الدوري الإنجليزي الرديف من تحت 23 سنة إلى 21.

وسوف يتم السماح للأندية باستخدام خمسة لاعبين بدلا من ثلاثة من خارج السن من أجل انتقال سلس لتخفيض معدل أعمار في المسابقة في الموسم الجديد.

والهدف من ذلك هو الاستمرار في توفير الفرص للاعبين الشباب للعب جنبا إلى جنب مع اللاعبين الأكبر سنا والأكثر خبرة.

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