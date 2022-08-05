تشيلسي يعلن ضم كوكوريا من برايتون

الجمعة، 05 أغسطس 2022 - 13:25

كتب : FilGoal

مارك كوكوريا - برايتون

أعلن تشيلسي ضمه لمارك كوكوريا الظهير الأيسر لبرايتون رسميا خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر تشيلسي بيانا مقتضبا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الجمعة قال فيه: "بعد العديد من التقارير من وسائل الإعلام خلال الأسبوع الجاري، يمكننا أن نؤكد توصلنا لاتفاق مع برايتون ضم مارك كوكوريا".

وكانت التقارير الصحفية ذكرت أن اللاعب الإسباني سيوقع على عقد مع تشيلسي لمدة ست سنوات.

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وأوضحت التقارير أن الصفقة ستكلف خزائن النادي اللندني 52 مليون يورو.

وكان كوكوريا صاحب الـ24 عاما هدفا لفريق مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي خلال هذا الصيف.

لكن عدم التوصل لاتفاق مع برايتون حول قيمة الصفقة أوقفها ليدخل تشيلسي في المفاوضات ويضم اللاعب.

ويعد كوكوريا أحد خريجي أكاديمية لاماسيا في برشلونةى خريج أكاديمية لاماسيا في برشلونة والتي نجح بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الحالي في إخراج العديد من اللاعبين من خلالها والذين أصبحوا نجوما خلال فترة تدريبه للفريق الإسباني.

وشارك كوكوريا خلال الموسم المنصرم مع برايتون في 38 مباراة وتمكن خلالها من تسجيل هدف وحيد وصناعة هدفين.

وبذلك سيكون كوكوريا هو رابع صفقات تشيلسي خلال الصيف الجاري بعد رحيم سترلينج وكاليدو كوليبالي والحارس جابرييل سلونينا وكارني تشوكويميكا.

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