ماذا تقول لائحة اتحاد الكرة إذا لم يشترك الأهلي في كأس مصر والسوبر

الخميس، 04 أغسطس 2022 - 21:09

كتب : بسام أبو بكر

فريق الأهلي

هدد الأهلي اتحاد الكرة بعدم المشاركة في بطولتي كأس مصر والسوبر لحين تنفيذ مطالبه المتمثلة في إيقاف لجنة الحكام وكذلك حكم الفيديو في مباراته الأخيرة ضد فاركو، محمود عاشور.

وتعادل الأهلي مع فاركو أمس الأربعاء سلبيا بدون أهداف في ملعب WE السلام في الجولة 28 من الدوري.

وشهدت المباراة جدلا تحكيميا عقب إلغاء هدف للأهلي سجله بيرسي تاو بداعي التسلل.

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فماذا تقول اللوائح حال عدم مشاركة الأهلي في مسابقتي كأس مصر والسوبر المصري؟

كأس مصر

** إذا انسحب فريق من مسابقة كأس مصر بعد قيده ووضع اسمه الجدول بعذر تقبله اللجنة قبل بدء مباريات المسابقة يصادر رسم الاشتراك وتوقع عليه غرامة مالية ضعف قيمة رسمة الاشتراك ويرفع اسمه من الجداول.

** إذا انسحب فريق من مسابقة كأس مصر بعد بدء المسابقة أو أثناء إحدى المباريات يحدث التالي:

-يرفع اسمه من الجدول ويعتبر الفريق المنافس له في المباراة فائزا بها 2-0.

-إذا كان قبل دور الـ32 توقع عليه غرامة مالية مقدارها خمسة أضعاف قيمة رسم الاشتراك واعتبارا من دور الـ32 توقع عليه غرامة قدرها عشرين ضعف قيمة رسم الاشتراك في المسابقة.

** في كل الأحوال يُحرم الفريق المنسحب من الاشتراك في مسابقة كأس مصر في الموسم المقبل.

ومن المفترض أن يلاقي الأهلي منافسه الزمالك في كأس السوبر المصري في ملعب هزاع بن زايد في أبو ظبي يوم 28 أكتوبر المقبل.

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كأس السوبر

** تقام بطولة كأس مصر بين بطلي الدوري وكأس مصر.

** حال فوز فريق واحد ببطولتي الدوري والكأس في الموسم ذاته، تقام المباراة بين بطل الدوري ووصيف الكأس، وحال اعتذار وصيف الكأس عن خوض المباراة لأي سبب من الأسباب تقام المباراة بين بطل الدوري ووصيف الدوري ثم بترتيب الدوري في حالة الاعتذار.

ومن المقرر أن يواجه مصر للمقاصة في دور الـ16 من كأس مصر في الـ14 من شهر أغسطس الجاري.

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الأهلي اتحاد الكرة كأس مصر السوبر المصري
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