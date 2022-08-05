فيتوريا يزور الاتحاد السكندري ويجتمع مع عماد النحاس

زار روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر مقر نادي الاتحاد السكندري في سموحة اليوم الجمعة في إطار جولته للاقتراب أكثر من الأندية والتقاء مدربيهم.

وأوضح الاتحاد في الخبر المنشور عبر موقعه الرسمي أن فيتوريا عقد جلسة مع المدير الفني لزعيم الثغر عماد النحاس.

ودار حديث بين المدربين عن الاتحاد، كما استعرض فيتوريا للنحاس خططه المستقبلية للكرة المصرية ومنتخب مصر وكذلك أسلوب لعب الفرق في الدوري بشكل عام.

وأوضح الخبر أن فيتوريا أشاد بالاتحاد ومنشآت النادي وتم إهدائه ميدالية تذكارية للنادي.

وتولى فيتوريا مهمة تدريب الفراعنة خلفًا لإيهاب جلال الذي خاض 3 مباريات فقط مع منتخب مصر.

ووقّع فيتوريا عقدًا مع منتخب مصر لمدة 4 سنوات، أي حتى منافسات كأس العالم 2026.

وحضر فيتوريا أكثر من مباراة في الدوري المصري خلال الأيام الأخيرة لمتابعة اللاعبين عن قرب.

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