حوار في الجول - حسن قداح عن كأس العالم وصراع الأهلي والزمالك وحلم دوري أبطال أوروبا

FilGoal.com حاور حسن قداح لاعب منتخب مصر لكرة اليد ونادي الزمالك عقب التتويج بلقب كأس أمم إفريقيا وإليكم أبرز ما جاء في الحوار:

بجانب الفوز باللقب ماهي مكاسب كأس أمم إفريقيا الأخيرة؟

الفوز باللقب كان هاما لتقليص الفارق مع المنتخب التونسي ومن أجل الجمهور ومن أجل منح الثقة والخبرة للاعبين الصغار.

من أفضل لاعب بمنتخب مصر في البطولة؟

أكثر من لاعب قدم مستويات مميزة ولكن يحيى خالد كان الأفضل.

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مباراة تمنيت استكمالها وشعرت أنها مباراة حسن قداح؟

مواجهة تونس تمنيت لعب الـ 60 دقيقة كاملة ولكم جميع اللاعبين كانوا بحالة جيدة أيضا.

تونس بدأت البطولة بشكل سيء ما سر تحول الأداء أمام منتخب مصر؟

بعد الفوز عليهم في دورة العاب البحر المتوسط دخلوا مواجهة كأس إفريقيا بدون ضغط أو توتر وقدموا أفضل ما لديهم.

هل كان لديك شك في تحقيق لقب البطولة؟

لا على الإطلاق كنت واثق من تحقيق اللقب. هذا الجيل غير مسموح له بخسارة الألقاب.

في أي ترتيب ترى منتخب مصر بين منتخبات العالم؟

نحن بين المنتخبات الأربعة الأولى رفقة منتخبات الدنمارك وإسبانيا وفرنسا

إلى أي مدى يستطيع منتخب مصر الوصول خلال كأس العالم المقبلة؟

اللعب في المربع الذهبي سيكون هدفنا الأساسي وبالطبع سنحاول الحصول على البطولة لأن المستويات متقاربة

نقدم مباريات قوية أمام الفرق الكبرى ونخسر في النهاية ما هو السر في ذلك؟

مستوانا تطور بشكل كبير ولكن نحتاج بعض الوقت للوصول إلى أعلى مستوى. فارق الخبرة وتفاصيل بسيطة تنقصنا في هذه المباريات.

ماذا حدث في مواجهة إسبانيا رغم التقدم بفارق 5 أهداف؟

كما ذكرت فارق الخبرة وجزئيات صغيرة وهذه المباراة تحديدا شهدت بعض الأخطاء وتعرض لاعبان للطرد ما أثر علينا.

لعبت مع المنتخب الأول مباشرة بعد كأس العالم للناشئين هل شعرت بالتوتر؟

الفترة الأولى كانت صعبة بالطبع لكن بعد ذلك تأقلمنا وصارت الأمور بشكل جيد

هل خروج اللاعبين المميزين من الدوري المصري إلى الاحتراف يؤثر على المنافسة؟

الاحتراف يفيد المنتخب وعلى مستوى الدوري يمنح اللاعبين الصاعدين الفرصة للمشاركة.

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هل سيتأثر الزمالك باحتراف يحيى الدرع وشقيقه سيف وانت بالموسم المقبل؟

الزمالك لا يقف على أي لاعب ويستطيع التعويض بشكل مميز كما حدث طوال الفترات الماضية.

من مثلك الأعلى في كرة اليد؟

أحب طريقة حسين زكي خاصة أنه كان ضمن الجهاز الفني بكأس العالم للناشئين.

تحدث عن صراع الأهلي والزمالك على ضمك.

كنت ضمن بعثة منتخب الناشئين في مقدونيا وقتها وتركت الأمر لوالدي. رغبتي كانت اللعب للزمالك وأبلغت نادي الشمس بذلك وأرسلت لهم مقطع فيديو.

لماذا وقعت لنادي كيلسي البولندي قبل موسمين من الانتقال الرسمي؟

كيلسي فريق كبير وخسر النسخة الأخيرة أمام برشلونة في نهائي دوري أبطال أوروبا. العرض كان مناسبا في هذا التوقيت خاصة أنهم تحركوا لضم ظهير أيسر آخر.

ما هو هدفك القادم في كرة اليد؟

أتمنى الووصل بعيدا في كأس العالم مع المنتخب والحصول على جميع البطولات الممكنة مع الزمالك وأحلم بالفوز بدوري أبطال أوروبا مع كيلسي.

من شجعت في نهائي دوري أبطال أوروبا؟

كنت مركز مع الزمالك بشكل أكبر. تمنيت فوز كيلسي مع أداء مميز لعلي زين.

من أصعب لاعب واجهته في مسيرتك؟ وأصعب حارس مرمى؟

ديكا ميم لاعب برشلونة ومنتخب فرنسا. ونيكولاس لاندين حارس مرمى منتخب الدنمارك.

من أفضل اللاعبين في مركزك حول العالم؟

ميكيل هانسن لاعب منتخب الدنمارك ونيكولا كارباتيتش لاعب منتخب فرنسا

هل فكرت في ممارسة رياضة أخرى بخلاف كرة اليد؟

مارست كرة السلة في بداية مسيرتي لكني لم أحبها وبعض الناس عند مقابلتهم يطالبوني بالاتجاه لكرة السلة بدلا من كرة اليد.

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