قرارات إدارة الأهلي – المطالبة بإقالة لجنة الحكام واستكمال الدوري بالناشئين.. وتهديد بعدم المشاركة

الخميس، 04 أغسطس 2022 - 19:22

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - بيان رسمي

أعلن مجلس إدارة الأهلي قراراته عقب اجتماعه اليوم الخميس بناء على ما حدث في مباراة فاركو الأخيرة في الدوري.

وتعادل الأهلي مع فاركو أمس الأربعاء سلبيا بدون أهداف في ملعب WE السلام في الجولة 28 من الدوري.

وشهدت المباراة جدلا تحكيميا عقب إلغاء هدف للأهلي سجله بيرسي تاو بداعي التسلل.

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وعقب المباراة مباشرة أعلن الأهلي عقد اجتماعا طارئا لمجلس إدارته اليوم الخميس.

وطالب الأهلي بإقالة لجنة الحكام بداعي فقد نزاهتها ومصداقيتها مع مطالبته بإيقاف حكم تقنية الفيديو محمود عاشور بعد تسببه في إلغاء هدف بيرسي تاو.

وهدد الأهلي بعدم المشاركة في المسابقات التي ينظمها اتحاد الكرة وهي كأس مصر والسوبر المصري لحين تنفيذ مطالبه.

كما أوضح البيان أن محمود الخطيب رئيس الأهلي سيوضح كافة الأمور خلال الساعات المقبلة.

وجاءت القرارات كالتالي:

المطالبة بإقالة لجنة الحكام التي فقدت نزاهتها ومصداقيتها.

** المطالبة بإيقاف حكم الــ« VAR» في مباراة الأهلي الأخيرة لحين التحقيق معه عما بدر منه.

** عدم المشاركة في المسابقات التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم «كأس مصر - السوبر المصري» لحين تنفيذ مطالب النادي الأهلي.

** استكمال مباريات الدوري العام بالناشئين، واللاعبين العائدين من الإصابة.

ويقوم محمود الخطيب رئيس النادي بتوضيح كافة الأمور خلال الساعات القليلة القادمة.

ووصل رصيد الأهلي بعد ذلك التعادل لـ56 نقطة يحتل بهم المركز الثالث في الدوري بعدما خاض 27 مباراة.

ومن المفترض أن يلاقي الأهلي منافسه الزمالك في كأس السوبر المصري في ملعب هزاع بن زايد في أبو ظبي يوم 28 أكتوبر المقبل.

ومن المفترض كذلك أن يواجه مصر للمقاصة في دور الـ16 من كأس مصر في الـ14 من شهر أغسطس الجاري.

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