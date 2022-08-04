الإعلان عن جدول الدور الأول من الدوري السعودي.. تعرف على مواجهات الثلاثي المصري

الخميس، 04 أغسطس 2022 - 21:55

كتب : محمود حمدي

حجازي - اتحاد جدة

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم عن جدول مباريات الدور الأول من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

مصطفى فتحي

النادي : التعاون

أحمد حجازي

النادي : الاتحاد

التعاون
الاتحاد

ويتواجد 3 لاعبين مصريين ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

ويلعب مصطفى فتحي بقميص نادي التعاون، فيما يتواجد أحمد حجازي وطارق حامد مع اتحاد جدة.

أخبار متعلقة
ماذا تقول لائحة اتحاد الكرة إذا لم يشترك الأهلي في كأس مصر والسوبر وداعا برشلونة.. أزبليكويتا يجدد تعاقده مع تشيلسي سلسلة اللا فوز مستمرة.. سموحة يتعادل مع سيراميكا كليوباترا عودة إنبي للانتصارات تعطل ابتعاد قطار إيسترن عن مراكز الهبوط

وتنطلق الجولة الأولى من الدوري السعودي يوم الخميس الموافق 25 أغسطس المقبل، إذ يلعب الهلال حامل اللقب ضد الخليج.

ويلعب اتحاد جدة ضد العدالة يوم الجمعة 26 أغسطس على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية.

فيما يحل التعاون ضيفا على منافسه الفتح يوم السبت الموافق 27 أغسطس المقبل.

مواجهة مصرية

الجولة العاشرة ستشهد مواجهة مصرية بين اتحاد جدة والتعاون.

ويستضيف اتحاد جدة منافسه التعاون يوم الإثنين 26 ديسمبر 2022 على ملعب "الجوهرة".

جولة نارية

الجولة الخامسة ستشهد مواجهة اتحاد جدة أمام منافسه النصر في مباراة قوية للغاية.

ويلعب اتحاد جدة ضد النصر يوم الأحد 2 أكتوبر على ملعب مرسول بارك بالرياض.

فيما يحل التعاون ضيفا على الهلال في اليوم ذاته على استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

كلاسيكو مرتقب

ويخوض اتحاد جدة مباراة كلاسيكو الهلال في الجولة 12 من مسابقة الدوري.

وتقام المباراة يوم السبت 7 يناير 2023 على مدينة الملك عبد الله الرياضية.

يذكر أن الهلال يحمل ألقاب النسخ الثلاث الأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين.

طالع أيضا

انتصار تشيلسي الأول على برشلونة في الانتقالات

أسوان يكشف حقيقة مفاوضات ضم أزارو

كاف يغرم عمرو السولية

لاعب جديد يرحل من مانشستر يونايتد

الدوري السعودي مصطفى فتحي طارق حامد احمد حجازي
نرشح لكم
الرياضية السعودية: صدمة جديدة لـ الهلال في أزمة القيد تأجيل نهائي كأس العرب للشباب بين مصر والسعودية لمدة يوم مصر تعبر الجزائر وتطير إلى نهائي كأس العرب للشباب لأول مرة أملا في "سيناريو عكسي" السعودية تقدم طلبا لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029 بعد أسبوع من الفحوصات.. بانون ينتظر الضوء الأخضر للمشاركة مع قطر القطري تقرير تونسي: ناد مصري وآخر سعودي ينافسان الترجي على ضم ياسين مرياح عمر خربين ينضم لـ شباب الأهلي دبي معارا من الوحدة عبد الرؤوف بن غيث يصل المغرب للتوقيع لـ الرجاء
أخر الأخبار
الرياضية السعودية: صدمة جديدة لـ الهلال في أزمة القيد 8 دقيقة | الوطن العربي
تحت قيادة شوقي غريب.. جدو ومعتمد جمال ضمن الجهاز الفني لـ المقاولون العرب 16 دقيقة | الكرة المصرية
الأولى لصاحب الأرض.. أمين عمر حكما لمباراة الجونة والزمالك 57 دقيقة | الكرة المصرية
نقطة لـ المصري والطلائع.. التعادل يحسم مواجهة جديدة بين العشري والعميد ساعة | الكرة المصرية
الخرف الذي طعن نصف تشكيل إنجلترا التاريخي.. هل حان وقت إلغاء الرأسيات؟ ساعة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر أرتيتا: تفاجئنا بسرعة تأقلم جيسوس ومتحمسون للموسم الجديد ساعة | الكرة الأوروبية
رومانو يعلن انضمام ريكي بويج إلى لوس أنجلوس جالاكسي 2 ساعة | أمريكا
الإعلان عن جدول الدور الأول من الدوري السعودي.. تعرف على مواجهات الثلاثي المصري 2 ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرارات إدارة الأهلي – المطالبة بإقالة لجنة الحكام واستكمال الدوري بالناشئين.. وتهديد بعدم المشاركة 2 في الجول يكشف – طريقان من كاف أمام اتحاد الكرة لحل مشكلة المشاركة القارية للموسم المقبل 3 كأس العرب للشباب - موعد مباراة مصر أمام الجزائر.. والقنوات الناقلة 4 تعرف على ما أخفاه محمد صلاح في معصمه