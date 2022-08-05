أحمد سامي: التعادل كان عادلا.. وأعرف سموحة جيدا أنا من كونته لـ 3 سنوات متتالية

الجمعة، 05 أغسطس 2022 - 12:50

كتب : FilGoal

أحمد سامي - الصور من حساب سيراميكا كليوباترا

يرى أحمد سامي المدير الفني لـ سيراميكا كليوباترا أنّ التعادل كان عادلا في المبارة التي جمعته أمام سموحة في الدوري المصري.

وتعادل سيراميكا كليوبارترا في الوقت القاتل من المباراة مع سموحة على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ29 من المسابقة.

وقال أحمد سامي لـ أون تايم سبورتس عقب المباراة: "تعادل أمام فريق كبير مثل سموحة كان عادلا، ليس مرضيا لكن المباراة كانت صعبة".

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وأضاف "أعرف هذا الفريق جيدا، أنا من كونته في 3 سنوات متتالية، وأعلم مدى قوته وسيصلون بعيدا في المسابقة".

وكان أحمد سامي رحل عن سموحة مايو الماضي بعدما تولى قيادة الفريق موسم 2019-2020، وخلال 62 مباراة مع الفريق، حقق 25 انتصارا، و28 تعادلا، بجانب 9 انتصارات على مدار الموسمين الماضي والجاري، وأنهى الموسم الماضي بالمركز الرابع بترتيب الدوري.

وتابع "النقطة كانت مهمة جدا في هذه المباراة للابتعاد عن مراكز الهبوط والوصول إلى الأمان".

وأكمل "الفارق بينا وبين المركز السادس -سموحة- 7 نقاط فقط، وأرى أن هناك فرصة لتحسين وضعنا في الدوري".

وأوضح "ليس لدي بدائل كثيرة، وأعتمد أكثر على الشباب، ومن سجل التعادل اليوم حمزة مجدي منهم".

وأوضح "هدفي حاليا مع سيراميكا هو البقاء في الدوري في مركز جيد، وسنقوم الموسم المقبل بوضع خطة متكاملة لتحسين الأوضاع".

ويحتل سيراميكا كليوباترا بعد التعادل المركز العاشر برصيد 34 نقطة في 29 مباراة. ويظل دون انتصارات في الدوري خلال آخر 4 مباريات محققا تعادلين وهزيمتين.

فيما يأتي سموحة في المركز السادس برصيد 41 نقطة في نفس عدد المباريات.

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