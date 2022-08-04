سلسلة اللا فوز مستمرة.. سموحة يتعادل مع سيراميكا كليوباترا

خطف سيراميكا كليوباترا تعادلا قاتلا أمام سموحة في الجولة 28 من الدوري على استاد الإسكندرية.

المباراة شهدت فرصا عديدة مهدرة، انتهت بتسجيل صديق أوجولا هدف تقدم سموحة، وسجل البديل حمزة مجدي هدف سيراميكا.

ولأول مرة يتعادل عبد الحميد بسيوني مع أحمد سامي في الدوري، بعدما تفوق الأخير في المباراتين السابقتين.

ويظل سموحة دون فوز للمباراة السادسة على التوالي في الدوري المصري (4 هزائم وتعادلين) منذ الفوز على الأهلي بنتيجة 3-2.

وأيضا سيراميكا يظل دون انتصارات في الدوري خلال آخر 4 مباريات محققا تعادلين وهزيمتين.

تعادل ظل بسموحة في المركز السادس برصيد 41 نقطة من 29 مباراة.

فيما ظل سيراميكا في المركز العاشر برصيد 34 نقطة من نفس الرصيد من المباريات.

ويلتقي سموحة في الجولة المقبلة مع فيوتشر، بينما يستضيف سيراميكا منافسه إنبي.

التشكيل

عاد عبد الكبير الوادي لقيادة سموحة بعد نهاية إيقافه ليجاور الثنائي صديق كالابا ومروان حمدي.

فيما بدأ سيراميكا بالرباعي الهجومي: باسم مرسي ومحمد إبراهيم وشريف دابو وشادي حسين.

وصف المباراة

تألق عامر عامر في الشوط الأول في مواجهة مروان حمدي، فتصدى لرأسية هداف سموحة في الدقيقة العاشرة وأبعدها لركنية.

وفي الدقيقة 13 تصدى ببراعة لتسديدة مروان حمدي من داخل منطقة الجزاء.

رد الهاني سليمان ببراعة بالتصدي لرأسية باسم مرسي بعد عرضية شريف دابو في الدقيقة 32.

بعد دقيقتين كاد سيراميكا أن يتقدم، محمد إبراهيم توغل داخل منطقة الجزاء بمهارة من جهة اليمين ثم أرسل تمريرة أمام المرمى ولكن ارتطمت الكرة في قدم شريف دابو ومرت لخارج الملعب.

الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

في الشوط الثاني سنحت فرص أخرى لكل فريق بحثا عن التقدم.

في الدقيقة 61 كاد حمدي علاء أن يسجل الهدف الأول لكن تسديدته من داخل المنطقة انتهت لركنية بعد الاصطدام بالمدافع.

رد باسم مرسي مباشر بتسديدة جاءت في الشباك الخارجية بعد هجمة مرتدة في الدقيقة 62.

وتالق عامر عامر مجددا بعدما تصدى بثبات لتسديدة عبد الكبير الوادي الذي سدد على الطائر عقب عرضية من الجهة اليسرى في الدقيقة 66.

باسم مرسي في الدقيقة 70 بمجهود فردي حاول أن يهدد مرمى الهاني سليمان وبعد مراوغة ثنائي دفاع سموحة مرت الكرة بجوار القائم.

واهتزت الشباك لأول مرة في الدقيقة 85، صديق كالابا استغل خروج عامر عامر وسدد الكرة من فوقه (لوب) في الشباك معلنا تقدم سموحة.

بعدها مباشرة أجرى أحمد سامي تغييرا بنزول حمزة مجدي بدلا من محمد توني.

واستطاع البديل من تسجيل هدف التعادل بتسديدة أرضية قوية بعد مجهود فردي رائع من شادي حسين الذي راوغ من الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء ومرر كرة أرضية سكنت الشباك.

هدف انتهت معه أحداث اللقاء بدون فائز أو مهزوم.