لن يلعب مع فرنسا مجددا.. الكاميرون تعلن موافقة جناح برينتفورد على اللعب باسمها

الجمعة، 05 أغسطس 2022 - 12:21

كتب : FilGoal

بريان مبيومو - برينتفورد

أعلن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم اليوم الجمعة توصله لاتفاق مع بريان مبيومو لاعب برينتفورد الإنجليزي على اللعب بقميص الأسود الثلاثة.

بريان مبيومو

النادي : برينتفورد

الكاميرون

وسبق للعب صاحب الـ22 عاما ارتداء قميص منتخب فرنسا تحت 17 و20 و21 سنة لكنه لم يتم استدعائه للمنتخب الأول قط.

وأشار الاتحاد الكاميروني إلى أنه توصل لاتفاق مع اللاعب صاحب 22 عاما لارتداء قميصه بعد مفاوضات مكثفة.

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وبدأ اللاعب مسيرته مع تروي الفرنسي قبل أن يرحل صوب برينتفورد في عام 2019.

وخاض مبيومو 134 مباراة مع برينتفورد سجل خلالهم 32 هدفا وصنع 28 آخرين.

يأتي ذلك في إطار استعداد الكاميرون للمشاركة في كأس العالم 2022 في قطر.

ويلعب منتخب الكاميرون في المجموعة السابع بجوار كل من البرازيل وصربيا وسويسرا.

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