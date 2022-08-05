الحكمة شاهندة مغربي عن تحكيم لقاء المصري وطلائع الجيش لـ في الجول: الكل احترم قرارتنا

الجمعة، 05 أغسطس 2022 - 12:18

كتب : دعاء نائل

شاهندة المغربي

وقفت شاهندة المغربي من الجديد على خط التماس لترفع لوحة التبديلات في الدوري المصري لكن تلك المرة كانت مختلفة عن ذي قبل.

وعاد العنصر النسائي التحكيمي من جديد في مباريات الدوري المصري، عندما ظهرت شاهندة المغربي كحكم رابع ويارا عاطف كحكم مساعد في مباراة المصري وطلائع الجيش في الجولة 29 من المسابقة.

وتحدثت شاهندة المغربي، أول حكمة مصرية في الدوري المصري لـ FilGoal.com عن تجربتها الثانية في المسابقة هذا الموسم.

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وقالت شاهندة: "المباراة كانت صعبة لأن حدة التنافس بين الفريقين كانت عالية للغاية. وتكون المسؤولية أكبر عندما تقف وبجانبك مدربين كبار مثل حسام حسن وطارق العشري".

وتعادل المصري مع طلائع الجيش دون أهداف على استاد "برج العرب" ضمن منافسات الجولة الـ29 من المسابقة.

وأضافت "المباراة مرت بسلاسة لأن الجميع كان متعاونا ويحترم القرارات التحكيمية الصادرة من جانب الطاقم".

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وتابعت "هذه المباراة الثانية لي في الدوري المصري هذا الموسم والأولى ليارا، غبنا منذ شهر من أجل أمم إفريقيا للسيدات في المغرب والتي ظهرنا فيها بشكل جيد، وتلقينا الكثير من الإشادات من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة لقدم".

وأوضحت "عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام يعطينا الفرصة كلما أتيحت من أجل تحكيم مباريات الدوري، واليوم ظهرنا بقدر الثقة التي أعطاها لنا في تلك المباراة الصعبة".

وأتمت "أتمنى المشاركة في مباريات أكثر الفترة المقبلة وأكون على قدر المسؤولية المنسوبة ليّ".

شاهندة المغربي هي أول حكمة في مصر تدير مباريات للرجال بالدوري كحكم رابع في مباراة المقاولون العربية والشرقية.

وقامت شاهندة بالتحكيم أيضا في مباريات كأس مصر ودوري الدرجة الثانية المصري بالإضافة إلى التحكيم على مستوى القارة الإفريقية بالمشاركة في بطولات أفريقيا للشباب، وأصبحت حكمة دولية عام 2017.

وأدارت المغربي نهائي دوري أبطال إفريقيا للسيدات في نسخته الأولى والتي أقيمت في مصر وفازت بها سيدات صن داونز.

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