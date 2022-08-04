نقطة لـ المصري والطلائع.. التعادل يحسم مواجهة جديدة بين العشري والعميد

حسم التعادل نتيجة مواجهة جديدة بين حسام حسن المدير الفني لـ المصري وطارق العشري مدرب طلائع الجيش بمسابقة الدوري.

وتعادل المصري أمام طلائع الجيش بدون أهداف في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 29 على استاد برج العرب.

حسام حسن واجه طارق العشري في 21 مباراة، فاز مدرب المصري في 7 وتعادلا في 10 وفاز العشري في 3 مباريات.

"العميد" واجه طلائع الجيش خلال 21 مباراة خلال تاريخه التدريبي فاز في 7 وتعادل في 12 وخسر مرتين.

أحداث المباراة

ضغط مبكر

بدأ طلائع الجيش المباراة بضغط مبكر على مرمى المصري وأنقذ إسلام أبو سليمة هدف مؤكد في الدقيقة الثانية.

ورد المصري برأسية خطيرة من محمد جريندو مرت أعلى مرمى طلائع الجيش.

وسدد التونسي إلياس الجلاصي تسديدة قوية في الدقيقة 12 مرت بجوار مرمى محمد بسام حارس طلائع الجيش.

الفرصة الأخطر

كريم العراقي ظهير المصري كاد أن يسجل الهدف الأول بعدما سدد كرة على الطائر مرت بجوار القائم بقليل.

وحصل محمد أنور مدافع طلائع الجيش على البطاقة الصفراء الأولى في المباراة بعد عرقلة أوستن أموتو مهاجم المصري في الدقيقة 39.

هجوم متبادل

وجه أحمد سمير لاعب طلائع الجيش ضربة رأسية قوية خطيرة مرت بجوار مرمى المصري.

ورد إلياس الجلاصي بعرضية تجاه مرمى طلائع الجيش أنقذها محمد بسام وهي في طريقها للشباك.

بهذه النتيجة رفع طلائع الجيش رصيده إلى 45 نقطة في المركز الخامس بفارق الأهداف عن فيوتشر صاحب المركز الرابع.

فيما رفع المصري رصيده إلى النقطة 33 في المركز الـ12 بمسابقة الدوري.

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