عماد النحاس: مواجهة الأهلي ليست سهلة.. وأقدم دائما النية السليمة مع الحكام

الخميس، 04 أغسطس 2022 - 19:28

كتب : هاني العوضي

عماد النحاس - الاتحاد السكندري والزمالك

وصف عماد النحاس المدير الفني لـ الاتحاد السكندري مواجهة الأهلي مباراة ليس سهلا في ظل الصعوبات التي تواجه الفريقين.

ويستضيف زعيم الثغر على استاد الإسكندرية ضيفه الأهلي في الجولة 29 من الدوري المصري.

وقال عماد النحاس في حديثه مع الصحفيين: "مواجهة الأهلي ليست سهلة، خاصة أن الأهلي قادر على العودة ويرتب أوراقه".

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وأضاف "مابولولو سيغيب عن اللقاء بسبب عدم تعافيه من الإصابة".

وردا على الأداء التحكيمي في الدوري أجاب قائلا: "من أول الموسم وهناك ضغوط على التحكيم، أقدم دائما النية السليمة لأنه لا يوجد حكم يريد أن يرتكب أخطاءً".

وواصل "سير المباراة هو ما يتحكم في أداء الحكم وما يترتب عليه من قرارات يتخذها".

وتابع عن الاجتماع مع روي فيتيوريا المدير الفني الجديد للمنتخب قال: "ليس لدي دافع للاجتماع لكن هذا جيد أن يتواصل المدرب الجديد للمنتخب مع مدربي الفريق حتى يكون هناك سياسة موحدة مع كل الفرق".

وصرّح عمرو الأشلم طبيب الاتحاد السكندري لـ FilGoal.com في وقت سابق: "مابولولو لن يلحق بمباراة الأهلي".

وعلم FilGoal.com أن محمد مصيلحي رئيس النادي، ومحمد أحمد سلامة عضو مجلس الإدارة، وفرا تذاكر مجانية لجماهير الفريق.

مما دفع إدارة الاتحاد لتسهيل ارتحال جماهيرها.

ويحتل الاتحاد المركز العاشر برصيد 33 نقطة من 28 مباراة خاضها.

وخسر الاتحاد المباراة الماضية أمام طلائع الجيش في برج العرب بهدفين مقابل هدف واحد.

وتقدم عماد النحاس المدير الفني للاتحاد باستقالته، لكن إدارة النادي تمسكت باستمراره.

وفاز الاتحاد في مباراتين فقط بآخر 8 جولات بالدوري المصري، وتلقى هزيمة كبيرة بخماسية دون رد أمام سيراميكا كليوباترا منتصف الشهر الماضي.

في المقابل يحتل الأهلي المركز الثالث في الدوري المصري برصيد 56 نقطة، بعد أن فرّط في 4 نقاط بتعادلين سلبيين متتاليين أمام المقاولون العرب وفاركو.

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