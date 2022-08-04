إيفينينج ستاندرد: برشلونة يعرض أوباميانج ودي يونج وديباي على تشيلسي

الخميس، 04 أغسطس 2022 - 17:26

كتب : FilGoal

تشيلسي - الدوري الإنجليزي

تلقى تشيلسي عرضا مفاجئا من برشلونة بالحصول على ثلاثي الفريق بيير إيميريك أوباميانج وفرينكي دي يونج وممفيس ديباي خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وحسبما نشرت "إيفري ستاندرد" الإنجليزية فإن برشلونة يرغب في تصحيح العلاقة مع تشيلسي بعدما خطف النادي الكتالوني أهدافهم الرئيسية جول كوندي ورافينيا هذا الصيف.

وبحسب التقارير الصادرة مؤخرا من "سبورت" الإسبانية فإن برشلونة يسعى للتخلص من ديباي ويستمع حاليا إلى العروض الأكثر من 20 مليون يورو لبيع اللاعب.

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ويحظى المهاجم الهولندي باهتمام من جانب بوروسيا دورتموند ويوفنتوس وميلان وإنتر وتوتنام ونابولي ونيوكاسل للحصول على اللاعب.

فيما أوباميانج أصبح وضعه غير مستقر بعد وصول روبرت ليفاندوفسكي إلى الفريق هذا الصيف.

أما دي يونج يعتبر الهدف الرئيسي لـ مانشستر يونايتد لكن بحسب التقارير فإن اللاعب متردد للعب في أولد ترافورد.

سوق انتقالات برشلونة

برشلونة تعاقد خلال هذا الصيف مع فرانك كيسي وأندرياس كريستنسين ورافينيا وليفاندوفسكي وكوندي من ميلان وتشيلسي وليدز وبايرن ميونيخ وإشبيلية على الترتيب.

ويسعى برشلونة لانتداب سيزار أزبيليكويتا وماركوس ألونسو من تشيلسي بعد بيع أجزاء من أصوله وتفعيل رافعتين اقتصاديتين خلال الصيف الجاري.

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