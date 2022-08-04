بعد خروجه من حسابات تين هاج.. أليكس تيليس إلى إشبيلية

الخميس، 04 أغسطس 2022 - 17:24

كتب : FilGoal

أليكس تيليس - إشبيلية

أعلن نادي إشبيلية الإسباني عن تعاقده مع أليكس تيليس قادمًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وانتقل تيليس إلى إشبيلية لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وذكر فابريسيو رومانو صحفي شبكة سكاي أن إشبيلية سيتحمل مليوني يورو من الراتب السنوي لـ تيليس.

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وانضم الظهير البرازيلي إلى مانشستر يونايتد في صيف 2020 قادمًا من بورتو مقابل 15 مليون يورو.

وخاض تيليس 50 مباراة مع مانشستر يونايتد، سجل خلالها هدفا وصنع 8.

وينضم تيليس إلى إشبيلية لتعويض رحيل الظهير الأيسر السويدي لودفيج أوجوستينسون إلى أستون فيلا.

ومن المنتظر أن يدخل تيليس في منافسة شرسة مع الأرجنتيني ماركوس أكونيا.

وخرج تيليس من حسابات الهولندي إيريك تين هاج المدير الفني الجديد لـ مانشستر يونايتد الذي انتدب مواطنه تيريل مالاسيا للتنافس مع لوك شاو في مركز الظهير الأيسر.

تيليس (29 عامًا) بدأ مسيرته في جوفينتود البرازيلي، ثم انضم إلى جريميو ومنه قفز إلى قارة أوروبا من بوابة جالاتاسراي.

وفاز تيليس مع الفريق التركي بـ 4 بطولات مختلفة، ليخرج معارًا إلى إنتر ميلان في 2015.

وجاءت أفضل فترات تيليس في صفوف بورتو بين 2016 و2020، إذ توج معه بـ 5 بطولات وحصد جائزة أفضل لاعب في الفريق عن موسم 2018.

ويعد تيليس ثاني صفقة لـ إشبيلية في السوق الصيفية بعد مواطنه البرازيلي ماركاو المنضم في قلب الدفاع من جالاتاسراي.

وكان المدرب جولين لوبيتيجي قد شدد على حاجة إشبيلية لمزيد من التدعيمات بعد الهزيمة الساحقة أمام أرسنال بسداسية نظيفة وديًا.

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