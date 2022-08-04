بعد خروجه من حسابات تين هاج.. أليكس تيليس إلى إشبيلية
الخميس، 04 أغسطس 2022 - 17:24
كتب : FilGoal
أعلن نادي إشبيلية الإسباني عن تعاقده مع أليكس تيليس قادمًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي.
أليكس تيليس
النادي : إشبيلية
وانتقل تيليس إلى إشبيلية لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.
وذكر فابريسيو رومانو صحفي شبكة سكاي أن إشبيلية سيتحمل مليوني يورو من الراتب السنوي لـ تيليس.
🖊️ Acuerdo con el @ManUtd para la cesión por una temporada de @AT13Oficial. 🔝🇧🇷
¡Bienvenido, Alex! 👋#WeareSevilla #NuncaTeRindas— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) August 4, 2022
وانضم الظهير البرازيلي إلى مانشستر يونايتد في صيف 2020 قادمًا من بورتو مقابل 15 مليون يورو.
وخاض تيليس 50 مباراة مع مانشستر يونايتد، سجل خلالها هدفا وصنع 8.
وينضم تيليس إلى إشبيلية لتعويض رحيل الظهير الأيسر السويدي لودفيج أوجوستينسون إلى أستون فيلا.
ومن المنتظر أن يدخل تيليس في منافسة شرسة مع الأرجنتيني ماركوس أكونيا.
📸 ¿Qué os parece nuestro nuevo 3⃣? 🤔#WeareSevilla #NuncaTeRindas pic.twitter.com/yoA1h5wqcM— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) August 4, 2022
وخرج تيليس من حسابات الهولندي إيريك تين هاج المدير الفني الجديد لـ مانشستر يونايتد الذي انتدب مواطنه تيريل مالاسيا للتنافس مع لوك شاو في مركز الظهير الأيسر.
تيليس (29 عامًا) بدأ مسيرته في جوفينتود البرازيلي، ثم انضم إلى جريميو ومنه قفز إلى قارة أوروبا من بوابة جالاتاسراي.
وفاز تيليس مع الفريق التركي بـ 4 بطولات مختلفة، ليخرج معارًا إلى إنتر ميلان في 2015.
VAMOS! Me siento honrado por esta oportunidad. Llego con muchas ganas de sumar y conseguir los mejores resultados posibles para el Sevilla. No veo la hora de debutar y poder ayudar a mis compañeros. #NuncaTeRindas 🤩🔥💪🏾 @SevillaFC pic.twitter.com/FsjilHjCGR— Alex Telles (@AT13Oficial) August 4, 2022
وجاءت أفضل فترات تيليس في صفوف بورتو بين 2016 و2020، إذ توج معه بـ 5 بطولات وحصد جائزة أفضل لاعب في الفريق عن موسم 2018.
ويعد تيليس ثاني صفقة لـ إشبيلية في السوق الصيفية بعد مواطنه البرازيلي ماركاو المنضم في قلب الدفاع من جالاتاسراي.
وكان المدرب جولين لوبيتيجي قد شدد على حاجة إشبيلية لمزيد من التدعيمات بعد الهزيمة الساحقة أمام أرسنال بسداسية نظيفة وديًا.
اقرأ أيضًا:
مرموش يقترب أكثر من فريق إسباني
رسالة من بانون للأهلي وجماهيره
هل ينتقل رونالدو إلى الدوري البرازيلي؟