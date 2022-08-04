في الجول يكشف كواليس اجتماعات الأهلي الطارئة بعد مباراة فاركو

الخميس، 04 أغسطس 2022 - 17:11

كتب : أحمد الخولي

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شهدت غرفة عمليات النادي الأهلي عدة اجتماعات مهمة اليوم الخميس على هامش ما حدث في مواجهة فاركو أمس.

وعلم FilGoal.com أن اليوم بدأ باجتماع بين محمود الخطيب رئيس النادي، وياسين منصور رئيس شركة كرة القدم في الأهلي.

بعدها حدث اجتماع بين ريكاردو سواريش المدير الفني للفريق مع الخطيب ومنصور، واستمر قرابة الساعة.

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واستكمل الخطيب اجتماعه مع ياسين منصور الذي انصرف بعدها، ليتحوّل الخطيب للاجتماع بمجلس الإدارة.

وعلم FilGoal.com أن فكرة الانسحاب من الدوري غير مطروحة على طاولة إدارة القلعة الحمراء.

وكان الموقع الرسمي للأهلي قد أعلن في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عن عقد اجتماع طارئ في الثالثة عصرًا.

وتعادل الأهلي أمام فاركو دون أهداف في الجولة 28 من الدوري المصري.

وفقد الأهلي نقطتين هامتين في صراع صدارة الدوري بعد التعادل سلبيا أيضا في المباراة الماضية أمام المقاولون العرب.

ووصل الأهلي إلى النقطة 56 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، بفارق 3 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني ويتبقى له مباراة مؤجلة.

وبفارق 10 نقاط عن الزمالك صاحب الصدارة.

ويخوض الأهلي مباراته المقبلة أمام الاتحاد السكندري يوم الأحد بالجولة 29 للدوري المصري.

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