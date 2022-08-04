أسوان يكشف عن حقيقة مفاوضاته لضم وليد أزارو

الخميس، 04 أغسطس 2022 - 16:24

كتب : محمود عزت

وليد أزارو - الأهلي - بلاتينيوم

كشف هيثم عرابي المدير الرياضي لـ أسوان، عن حقيقة دخول ناديه في مفاوضات مع المغربي وليد أزارو.

وصرّح عرابي عبر المركز الإعلامي لـ أسوان: "لم نتفاوض مع وليد أزارو خلافًا لما تردد".

وأضاف: "هو لاعب كبير لكننا أنهينا ملف التعاقدات الأجنبية بالفعل".

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وتابع: "أنا مندهش من نشر بعض الأخبار الخاصة بصفقات أسوان في وقتٍ واحد عن لاعبين لم نتفاوض معهم من الأساس".

وأتم: "سنعلن عن صفقات أخرى لاحقًا وبمجرد الانتهاء منها سأوضح كل شيء".

أزارو (27 عامًا) يتواجد حاليًا في صفوف عجمان الإماراتي الذي انتقل إليه قادمًا من الاتفاق السعودي في يناير الماضي.

ويمتلك أزارو تجربة سابقة ناجحة في الدوري المصري بصفوف الأهلي، إذ حصد جائزة هداف الدوري المصري 2017\2018، وقاد الفريق لنهائي دوري أبطال إفريقيا مرتين.

وكان أسوان قد تعاقد مع 6 لاعبين استعدادًا للدوري الممتاز الموسم المقبل.

وضم أسوان الجابوني ماليك إيفونا، ومحمد عصام الغندور، ومحمود عبد الحكيم، وأحمد بلحاج، ويوسف أحمد حسن، وإبراهيم عايش.

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