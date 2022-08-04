طبيب الاتحاد لـ في الجول: تواصل غياب مابولولو أمام الأهلي

يتواصل ابتعاد الأنجولي كريتوفاو مابولولو عن فريقه الاتحاد السكندري خلال المواجهة المقبلة أمام الأهلي.

ويستقبل الاتحاد نظيره الأهلي في ملعب برج العرب مساء الأحد المقبل بالجولة 29 للدوري المصري.

وصرّح عمرو الأشلم طبيب الاتحاد السكندري لـ FilGoal.com: "مابولولو لن يلحق بمباراة الأهلي".

وأضاف: "المهاجم الأنجولي لم يتعاف حتى الآن من إصابته في العضلة الأمامية".

مابولولو (30 عامًا) سجل 12 هدفا في 21 مباراة مع الاتحاد السكندري بالدوري المصري هذا الموسم.

وغاب مابولولو عن آخر مباراتين للاتحاد أمام إنبي وطلائع الجيش بعد أن سجل هدفي زعيم الثغر في التعادل أمام إيسترن كومباني.

وبخلاف مابولولو، لا يعاني الاتحاد من غيابات أخرى، إذ يعود مروان عطية وساليفو مورو بعد غيابهما عن مباراة طلائع الجيش لتراكم البطاقات.

وعلم FilGoal.com أن محمد مصيلحي رئيس النادي، ومحمد أحمد سلامة عضو مجلس الإدارة، وفرا تذاكر مجانية لجماهير الفريق.

مما دفع إدارة الاتحاد لتسهيل ارتحال جماهيرها.

ويحتل الاتحاد المركز العاشر برصيد 33 نقطة من 28 مباراة خاضها.

وخسر الاتحاد المباراة الماضية أمام طلائع الجيش في برج العرب بهدفين مقابل هدف واحد.

وتقدم عماد النحاس المدير الفني للاتحاد باستقالته، لكن إدارة النادي تمسكت باستمراره.

وفاز الاتحاد في مباراتين فقط بآخر 8 جولات بالدوري المصري، وتلقى هزيمة كبيرة بخماسية دون رد أمام سيراميكا كليوباترا منتصف الشهر الماضي.

في المقابل يحتل الأهلي المركز الثالث في الدوري المصري برصيد 56 نقطة، بعد أن فرّط في 4 نقاط بتعادلين سلبيين متتاليين أمام المقاولون العرب وفاركو.

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