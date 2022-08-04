مصدر من كاف لـ في الجول: تغريم وتحذير السولية بعد واقعة نهائي إفريقيا

الخميس، 04 أغسطس 2022 - 16:05

كتب : محمد عبد العظيم

من الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي

قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) توقيع عقوبة على عمرو السولية بسبب سوء السلوك في نهائي النسخة الأخيرة من دوري أبطال إفريقيا.

عمرو السولية

النادي : الأهلي

الأهلي

وكان الأهلي قد خسر أمام الوداد في نهائي دوري الأبطال بالمباراة التي أقيمت في المغرب.

وألقى السولية الميدالية الفضية على أرض الملعب قبل خروجه بعد مراسم التتويج.

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وقال مصدر من كاف لـ FilGoal.com: "قررت لجنة الانضباط تغريم عمرو السولية مبلغ 10 آلاف دولار".

وتابع "كما تم توجيه تحذير شديد اللهجة للاعب الأهلي بسبب واقعة إلقاء الميدالية".

ولعب عمرو السولية 11 مباراة مع الأهلي في دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي.

وسجل السولية هدفا وصنع مثله في الموسم الماضي.

وحقق عمرو السولية لقب دوري أبطال إفريقيا مع الأهلي مرتين في نسختي 2020 و2021.

وسجل السولية هدفا في كل من المباراتين النهائيتين وساهم في تتويج الأهلي باللقب.

كما سجل لاعب وسط الأهلي من قبل هدفا في نهائي نسخة 2018 والتي خسرها الأهلي أمام الترجي التونسي.

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