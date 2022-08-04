سبورت: دورتموند يدخل في صفقة ديباي

يسعى نادي بروسيا دورتموند لضم مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية كبديل للإيفواري سيباستيان هالر الذي سيغيب لعدة أشهر بسبب إصابته بورم خبيث.

وأعلن بروسيا دورتموند قبل أيام خضوع مهاجمه الجديد لدورة من العلاج الكيميائي عقب التشخيص.

وحسبما نشرت "سبورت" الإسبانية فإن بوروسيا دورتموند يسعى للتعاقد مع ممفيس ديباي لاعب برشلونة خلال هذا الصيف.

ويمتلك ديباي عقدا مع برشلونة حتى صيف 2023.

ومن جانب برشلونة، فإن التقارير أشارت إلى أن الفريق الكتالوني سيستمع إلى العروض الأكثر من 20 مليون يورو لبيع اللاعب.

وسيتنافس دورتموند مع يوفنتوس وميلان وإنتر وتوتنام ونابولي ونيوكاسل للحصول على اللاعب.

تشافي راض عن أداء ممفيس ديباس ويعتبره لاعبا مناسبا للمشروع الجديد وصرح بذلك برشلونة لوكلاء اللاعب لكنهم أوضحوا أنه في حال تنفيذ التعاقدات المخطط لها فقد يفقد الهولندي الكثير من الأهمية وقد يتواجد على مقاعد البدلاء.

وشارك ديباي في 38 مباراة مع برشلونة الموسم الماضي، سجل خلالها 13 هدفا وصنع هدفين آخرين.

برشلونة تعاقد هذا الموسم مع روبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونيخ ورافينيا من ليدز يونايتد والثنائي فرانك كيسي وأندريس كريستنسن في صفقتي انتقال حر.

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