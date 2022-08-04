خبر في الجول - برنامج فيتوريا في الإسكندرية.. حضور 4 مباريات واجتماع مع 3 مديرين فنيين

يبدأ روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر زيارته إلى الإسكندرية لحضور عدد من المباريات والاجتماع مع المديرين الفنيين لأندية الإسكندرية.

ويحضر فيتوريا اليوم الخميس مباراتين في الدوري المصري، إذ يشهد مواجهة سموحة أمام سيراميكا كليوباترا رفقة جهازه الفني في السادسة والنصف باستاد الإسكندرية.

ويتجه الجهاز الفني لمنتخب مصر إلى استاد برج العرب في التاسعة مساء لحضور مباراة المصري ضد طلائع الجيش.

وعلى هامش زيارة الجهاز الفني للإسكندرية يجتمع فيتوريا مع كل من عماد النحاس المدير الفني لفريق الاتحاد، ونونو ألميدا مدرب فاركو وأخيرا عبد الحميد بسيوني المدير الفني لسموحة.

كما من المقرر أن يزور الجهاز الفني لمنتخب مصر استاد برج العرب.

ويأتي برنامج زيارة الجهاز الفني لمنتخب مصر بالإسكندرية للمباريات كالآتي:

الخميس 4 أغسطس:

- حضور مواجهة سموحة × سيراميكا كليوباترا

- حضور مباراة المصري × طلائع الجيش

السبت 6 أغسطس:

- حضور مباراة فاركو × الإسماعيلي

الأحد 7 أغسطس:

- حضور مباراة الاتحاد × الأهلي

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