فيتوريا: مباراة الأهلي وفاركو كانت مثيرة.. ومن الجيد وجود 3 فرق في المنافسة

الخميس، 04 أغسطس 2022 - 14:51

كتب : FilGoal

روي فيتوريا - مدرب منتخب مصر

عبّر روي فيتوريا المدير الفني لـ منتخب مصر عن ارتياحه للمستوى الفني في الدوري المصري.

وحضر فيتوريا مباراة الأهلي وفاركو التي انتهت بالتعادل 0-0 بين الفريقين مساء الأربعاء.

وقال فيتوريا بعد المباراة: "الفريقان جيدان ويمتلكان لاعبين متميزين، ليس جميعهم ولكن أغلبهم لديهم إمكانيات جيدة".

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وأضاف عبر أون تايم سبورتس 1: "مباريات الدوري المصري كثيفة حاليا وهذا يجعل الأمر صعبا على بعض الفرق، لكن بشكل عام هناك جودة فنية رائعة للاعبين، وأؤمن جدا بكرة القدم المصرية".

وتابع: "لن أتحدث عن اللاعبين بشكل فردي، كانت مباراة مثيرة بين الفريقين، دائما ما أشاهد المباريات مع فريقي المساعد، وأنا راضٍ عما رأيته".

وأكمل: "أعمل حاليا على دراسة كرة القدم المصرية وتكوين صورة كاملة عن الوضع، وبعدها سأبدأ في التدخل وإعطاء رأيي. أحب التواجد في الملعب ومشاهدة المباريات".

وأتم: "هناك 3 فرق تقاتل للحصول على الدوري، هذه التنافسية أمر جيد. لدينا طموحات وحافز كبير ونؤمن بالكرة المصرية".

وعاد فيتوريا إلى القاهرة هذا الأسبوع لبدء مهام عمله رسميًا بعد أن تم تقديمه للإعلام والجمهور الشهر الماضي.

ويعوض فيتوريا سلفه إيهاب جلال الذي تم توجيه الشكر له بعد 3 مباريات فقط على رأس القيادة الفنية لـ مصر.

وسبق لـ فيتوريا حضور نهائي كأس مصر 2021 بين الأهلي والزمالك.

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