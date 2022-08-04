فيتوريا: مباراة الأهلي وفاركو كانت مثيرة.. ومن الجيد وجود 3 فرق في المنافسة

عبّر روي فيتوريا المدير الفني لـ منتخب مصر عن ارتياحه للمستوى الفني في الدوري المصري.

وحضر فيتوريا مباراة الأهلي وفاركو التي انتهت بالتعادل 0-0 بين الفريقين مساء الأربعاء.

وقال فيتوريا بعد المباراة: "الفريقان جيدان ويمتلكان لاعبين متميزين، ليس جميعهم ولكن أغلبهم لديهم إمكانيات جيدة".

وأضاف عبر أون تايم سبورتس 1: "مباريات الدوري المصري كثيفة حاليا وهذا يجعل الأمر صعبا على بعض الفرق، لكن بشكل عام هناك جودة فنية رائعة للاعبين، وأؤمن جدا بكرة القدم المصرية".

وتابع: "لن أتحدث عن اللاعبين بشكل فردي، كانت مباراة مثيرة بين الفريقين، دائما ما أشاهد المباريات مع فريقي المساعد، وأنا راضٍ عما رأيته".

وأكمل: "أعمل حاليا على دراسة كرة القدم المصرية وتكوين صورة كاملة عن الوضع، وبعدها سأبدأ في التدخل وإعطاء رأيي. أحب التواجد في الملعب ومشاهدة المباريات".

وأتم: "هناك 3 فرق تقاتل للحصول على الدوري، هذه التنافسية أمر جيد. لدينا طموحات وحافز كبير ونؤمن بالكرة المصرية".

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وعاد فيتوريا إلى القاهرة هذا الأسبوع لبدء مهام عمله رسميًا بعد أن تم تقديمه للإعلام والجمهور الشهر الماضي.

ويعوض فيتوريا سلفه إيهاب جلال الذي تم توجيه الشكر له بعد 3 مباريات فقط على رأس القيادة الفنية لـ مصر.

وسبق لـ فيتوريا حضور نهائي كأس مصر 2021 بين الأهلي والزمالك.

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