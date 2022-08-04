جازيتا ديلو سبورت: توتنام يدخل في صفقة هدف يوفنتوس

بدء توتنام محادثات التعاقد مع نيكولو زانيولو لاعب روما خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وحسبما نشرت "جازيتا ديلو سبورت" فإن أنطونيو كونتي المدير الفني لـ توتنام طالب إدارة النادي بضم لاعب روما بعد الودية التي جمعت بين الفريقين الأسبوع الماضي.

وأضافت الصحيفة أن عددًا من لاعبي توتنام تحدثوا مع اللاعب بالفعل من إقناعه بمغادرة قلعة ذئاب العاصمة.

ووفقا للصحيفة فإن من المرجح أن يقبل روما عرضًا بقيمة 50 مليون يورو للتخلي عن اللاعب ويأمل توتنام في ضم لاعب في صفقة تبادلية تشمل أحد اللاعبين جافيت تانجانجا، تانجوي ندومبيلي، سيرجيو ريجيلون، وجيوفاني لو سيلسو على سبيل الإعارة.

وكان زانيولو ارتبط بالانتقال إلى يوفنتوس بعد الرغبة في ضمه يناير الماضي.

ووفقا للصحيفة ذاتها فإن المفاوضات كانت قد وصلت لمراحل متقدمة بعد اتفاق الطرفان على صفقة إعارة مع خيار بيع نهائي بقيمة 50 مليون يورو.

وأوضح التقرير حينها أنه حال عدم التوصل لاتفاق بشأن قيمة الصفقة فسيتقدم يوفنتوس إمكانية تبادل لاعب.

زانيولو (23 عاما) انتقل إلى روما في صيف 2018 قادما من إنتر.

وخاض زانيولو 42 مباراة مع روما الموسم الماضي في مختلف المسابقات وساهم في 17 هدفا.

ونجح زانيولو في تسجيل 8 أهداف وصناعة 9 آخرين.

ويعتبر هدف زانيولو في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي والذي حسم اللقب لروما هو اللقطة الأبرز للاعب الموسم الماضي.

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