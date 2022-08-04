جلسة ودية بين النحاس والصحفيين لتقريب وجهات النظر

الخميس، 04 أغسطس 2022 - 14:29

كتب : هاني العوضي

عماد النحاس - الاتحاد السكندري والزمالك

يعقد عماد النحاس المدير الفني للاتحاد السكندري، جلسة مع الصحفيين اليوم الخميس.

وعلم FilGoal.com أن النحاس أبدى استيائه من الانتقادات المستمرة التي توجهها له الصحافة.

وبالتالي قرر محمد مصيلحي رئيس النادي عقد جلسة ودية بين النحاس والصحفيين لتقريب وجهات النظر.

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وسبق أن رفض النحاس حضور المؤتمر الصحفي بسبب توتر العلاقة مع الصحفيين.

وتراجع النحاس عن رغبته بالاستقالة بعد الهزيمة الأخيرة أمام طلائع الجيش.

وكان الاتحاد السكندري قد خسر مباراته الأخيرة في الدوري أمام طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري.

وقال مصدر من الاتحاد السكندري لـ FilGoal.com: "اعتذر عماد النحاس هاتفيا عن عدم الاستمرار في منصبه كمدير فني".

وكشف "واعتذر النحاس عن عدم حضور اجتماع لجنة الكرة وسافر إلى القاهرة".

وأوضح مصدر الاتحاد السكندري "قرار عماد النحاس كان بسبب هجوم بعض الجماهير عليه خلال مواجهة طلائع الجيش".

وشدد "المدرب ترك الملعب قبل نهاية الشوط الأول ولكن عاد وأدار الشوط الثاني مع الفريق".

وعن القرار النهائي كشف المصدر "النحاس وافق على الاستمرار حتى نهاية الموسم احتراما وتقديرا لمحمد مصيلحي رئيس النادي ولجنة الكرة".

واختتم مصدر الاتحاد السكندري تصريحاته "يستأنف الفريق تدريباته اليوم الثلاثاء بعد انتهاء الراحة السلبية".

ويستعد الاتحاد السكندري لاستضافة فريق الأهلي يوم الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري.

ويتجمد رصيد الاتحاد السكندري عند 33 نقطة في المركز العاشر وبفارق ست نقاط عن المراكز المؤدية للهبوط.

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