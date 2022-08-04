خبر في الجول – الاتحاد يوفر تذاكر مجانية وتنقلات لجماهيره لحضور مباراة الأهلي

قرر نادي الاتحاد السكندري توفير رحلات مجانية لجماهيره لمؤازرة الفريق أمام الأهلي.

وعلم FilGoal.com أن محمد مصيلحي رئيس النادي، ومحمد أحمد سلامة عضو مجلس الإدارة، وفرا تذاكر مجانية لجماهير الفريق.

ويلتقي الاتحاد بالأهلي يوم الأحد المقبل في الجولة 29 للدوري المصري.

وتقام المباراة في برج العرب وليس استاد الإسكندرية بقرار أمني، مما دفع إدارة الاتحاد لتسهيل ارتحال جماهيرها.

ويحتل الاتحاد المركز العاشر برصيد 33 نقطة من 28 مباراة خاضها.

وخسر الاتحاد المباراة الماضية أمام طلائع الجيش في برج العرب بهدفين مقابل هدف واحد.

وتقدم عماد النحاس المدير الفني للاتحاد باستقالته، لكن إدارة النادي تمسكت باستمراره.

وفاز الاتحاد في مباراتين فقط بآخر 8 جولات بالدوري المصري، وتلقى هزيمة كبيرة بخماسية دون رد أمام سيراميكا كليوباترا منتصف الشهر الماضي.

في المقابل يحتل الأهلي المركز الثالث في الدوري المصري برصيد 56 نقطة، بعد أن فرّط في 4 نقاط بتعادلين سلبيين متتاليين أمام المقاولون العرب وفاركو.

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