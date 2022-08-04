تطبيق تقنية التسلل النصف آلي في دوري أبطال أوروبا

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تطبيق تقنية التسلل النصف آلي في الموسم الجديد من دوري أبطال أوروبا.

وكان مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "IFAB" والمسؤول عن سن القوانين قد اعتمد تطبيق تقنية التسلل النصف آلي في كأس العالم 2022.

تقنية الكشف عن التسلل النصف آلي كانت قد اختبرت في كأس العالم للأندية الماضي وظهرت بشكل جيد في الكشف السريع عن حالات التسلل أثناء مراجعتها بتقنية الفيديو.

وأفاد الاتحاد الأوروبي في بيان أن التقنية سيتم تطبيقها في مباراة السوبر الأوروبي بين ريال مدريد وإينتراخت فرانكفورت الأسبوع المقبل.

كما سيتم تطبيقها في مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وأوضح أن النظام المتخصص يمكنه مراقبة 29 نقطة مختلفة في جسم اللاعب، وسيحدد قرارات التسلل بسرعة وبدقة أكبر.

التقنية تكشف عن وجود حالة تسلل في حالة العودة للفيديو خلال مدة تصل إلى 4 ثوان فقط على عكس المدة الطبيعية والتي قد تستمر إلى 4 دقائق.

وقال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم في تصريحات سابقة: "التقنية تبدو واعدة وجيدة جدا".

ويقام كأس العالم 2022 في قطر بداية من 21 نوفمبر المقبل.

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