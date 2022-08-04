فرانس فوتبول: تين هاج يرغب في ضم زياش لـ يونايتد.. وعوائق أمام الصفقة

ذكرت مجلة فرانس فوتبول أن إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد يرغب في ضم حكيم زياش جناح تشيلسي هذا الصيف.

الثنائي عملا سويا في صفوف أياكس في الفترة من 2017 إلى 2020 قبل انتقال الدولي المغربي إلى الزرق في صيف 2020.

وأوضح تقرير المجلة الفرنسية أن ضم زياش يعد أولوية للمدرب الهولندي هذا الصيف من أجل تدعيم فريقه.

لكن الجناح المغربي البالغ من العمر 29 عاما لا يحظى بإجماع من إدارة يونايتد على ضمه، حسب التقرير.

وأشار التقرير إلى أن زياش لا يهتم بالانضمام إلى الشياطين الحمر.

ويسعى زياش لمغادرة تشيلسي هذا الصيف بسبب عدم مشاركته باستمرار في تشكيل توماس توخيل مدرب الزرق.

زياش انتقل من أياكس إلى تشيلسي في صيف 2020 بعدما سجل 49 هدفا في 164 مباراة.

وكان تين هاج قد صرح بأن ناديه يعمل على ضم لاعبين لكنه شدد أنه يجب أن يكونوا لاعبين مناسبين فقط.

وتحدث تين هاج لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية قائلا: "نعرف ما نريد والأمر لا يتعلق بضم لاعبين بل بضم اللاعبين المناسبين".

وواصل "لذا نحن حقا نخطط بعناية ونعمل بجد لضم اللاعبين المناسبين للفريق ويستطيعون الفوز بالمباريات".

وكانت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية كشفت سابقا عن رغبة ميلان في ضم زياش من تشيلسي خلال الانتقالات الصيفية الجارية على سبيل الإعارة.

وكان توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي ألمح في وقت سابق أن مركز زياش المفضل لا يتناسب مع خطته التي يحب هو تطبيقها.

وقال توخيل: "لقد غيرنا نظامنا مؤخرا، إن لعبنا بأربعة في الدفاع واعتمدنا على خطة 4-1-4-1 فإن مركز الجناح الأيمن سيكون مناسبا جدا لزياش".

واستدرك "لكن هذا المركز ليس متاحا بسبب اللعب بثلاثة في الدفاع لذا كان زياش يشارك من على مقاعد البدلاء".

وانضم زياش إلى تشيلسي قادما من أياكس في صيف عام 2020 مقابل 40 مليون يورو.

وشارك صاحب الـ29 عاما مع تشيلسي في 83 مباراة سجل خلالهم 14 هدفا وصنع 10.

ولم يظهر الدولي المغربي بشكل أساسي في تشكيل تشيلسي بمباريات الدوري الإنجليزي خلال الموسمين سوى في 29 مباراة.

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