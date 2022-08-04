كرة يد - الكشف عن موعد مباريات السوبر المصري.. وطريقة احتساب النقاط

الخميس، 04 أغسطس 2022 - 10:30

كتب : محمد سمير

الأهلي - الزمالك - كرة يد

أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد إقامة كأس السوبر المصري للرجال خلال الفترة من 10 إلى 12 من سبتمبر المقبل.

ويقام السوبر المصري بين أندية الزمالك والأهلي وسبورتنج على صالة 6 أكتوبر الدولية.

وجاء جدول مباريات كأس السوبر كالآتي:

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السبت 10 سبتمبر - الزمالك × سبورتنج (الساعة 6 مساء)

الأحد 11 سبتمبر - سبورتنج × الأهلي (الساعة 6 مساء)

الإثنين 12 سبتمبر - الزمالك × الأهلي (الساعة 6 مساء)

أما بالنسبة لأسس احتساب النتائج فكما يلي:

- لا بد من حسم نتيجة المباراة، سيمنح الفائز 3 نقاط والخاسر نقطة واحدة.

- في التعادل في الوقت الأصلي تطبق القاعدة (2:2) من قواعد اللعبة الدولية كاملة.

وفي حال التعادل في مجموع النقاط بين الفرق يتم اللجوء لفارق الأهداف في المباريات بين الفرق المعنية ثم الفريق الأكثر تسجيلا للأهداف وفي حال استمرار التعادل تجرى قرعة علنية بواسطة لجنة المسابقات وبحضور ممثلي الأندية.

وأشار بيان الاتحاد المصري لكرة اليد إلى أن الرميات الترجيحية محتسبة من ضمن نتيجة المباراة، ولا بد من استكمال الرميات الترجيحية حتى لو تم حسم النتيجة مبكرا.

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