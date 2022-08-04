كرة يد - الأهلي يعلن انتقال أسامة الجزيري إلى العربي الكويتي

الخميس، 04 أغسطس 2022 - 00:03

كتب : FilGoal

أسامة الجزيري - كرة يد الأهلي

أعلن خالد العوضي مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي عن موافقة مجلس الإدارة على انتقال التونسي أسامة الجزيري لاعب فريق اليد إلى العربي الكويتي.

وتوجه مجلس إدارة الأهلي بالشكر لأسامة الجزيري على الفترة التي قضاها وكان خلالها نموذجا مميزا للاعب المحترف.

ووقع الجزيري عقود انتقاله إلى العربي الكويتي في حضور علي آتش عضو مجلس إدارة النادي الكويتي.

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وحرص العوضي على تقديم درع وعلم الأهلي إلى عضو مجلس إدارة نادي العربي الكويتي مشددا على قوة العلاقات بين الناديين.

كما تقدم مدير عام النشاط الرياضي بالأهلي بتقديم درع وعلم النادي إلى أسامة الجزيري تقديرا لما قدمه مع الفريق وتمنى له التوفيق في تجربته الجديدة مع الفريق الكويتي.

وحرص الجزيري على توجيه الشكر إلى مجلس إدارة الأهلي وكافة عناصر منظومة كرة اليد مؤكدا على تقديره واعتزازه بالفترة التي قضاها مع فريق اليد.

وأعرب الجزيري عن اعتزازه الشديد بتمثيله فريق الأهلي مؤكدا أنها محطة فارقة في مسيرته الاحترافية، وأنه مدين بالشكر لجماهير النادي على مساندتها له.

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