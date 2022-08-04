فاركو لـ في الجول: الحكم لم يحتسب ركلة جزاء صحيحة لنا ضد الأهلي

قال عاطف حنفي مدير الكرة في فاركو إن ناديه يشعر بالاستياء لعدم احتساب ركلة جزاء لصالحه أمام الأهلي.

وتحدث عاطف حنفي لـFilGoal.com قائلا: "نشعر بالاستياء بسبب عدم احتساب ركلة جزاء لصالحنا في الشوط الأول ضد الأهلي".

وواصل "كان هناك لمسة يد واضحة على أيمن أشرف في الدقيقة 36 ولكن لم تحتسب".

وأتم "أشعر بالدهشة من تلك الأخطاء رغم وجود تقنية الفيديو".

وكان الأهلي تعادل اليوم الأربعاء في ملعب WE السلام سلبيا بدون أهداف مع فاركو في الجولة 28 من الدوري.

ووصل رصيد الأهلي بعد ذلك التعادل لـ56 نقطة يحتل بهم المركز الثالث في الدوري بعدما خاض 27 مباراة.

فيما يتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 66 نقطة ويليه بيراميدز بـ59 نقطة لكن كل منهما خاض 28 مباراة.

أما فاركو فوصل رصيده عقب تلك المباراة بـ36 نقطة يحتل بهم المركز الثامن في جدول الترتيب.

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