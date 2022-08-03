خبر في الجول – معلول يشكو من العضلة الخلفية بعد لقاء فاركو

اشتكى علي معلول الظهير الأيسر للأهلي من آلام في العضلة الخلفية عقب مواجهة فاركو.

علي معلول النادي : الأهلي الأهلي

وحسبما علم FilGoal.com فإن اللاعب التونسي فور نهاية المباراة توجه للجهاز الطبي للأهلي واشتكى من بعض الآلام في العضلة الخلفية..

ومن المقرر أن يخضع معلول لفحص طبي لتحديد مدى إصابته وإمكانية مشاركته في التدريبات الجماعية في الأيام المقبلة من عدمها.

وكان الأهلي تعادل اليوم الأربعاء في ملعب WE السلام سلبيا بدون أهداف مع فاركو في الجولة 28 من الدوري.

ووصل رصيد الأهلي بعد ذلك التعادل لـ56 نقطة يحتل بهم المركز الثالث في الدوري بعدما خاض 27 مباراة.

فيما يتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 66 نقطة ويليه بيراميدز بـ59 نقطة لكن كل منهما خاض 28 مباراة.

أما فاركو فوصل رصيده عقب تلك المباراة بـ36 نقطة يحتل بهم المركز الثامن في جدول الترتيب.

اقرأ أيضا:

موقف مصر من مواجهة الأرجنتين وبلجيكا

موعد وصول مدرب منتخب مصر الأولمبي

مصر إلى نهائي كأس العرب لأول مرة

الونش يحضر في قائمة الزمالك

إنجاز تاريخي لكرة اليد المصرية