موعد مباراة مصر والسعودية في نهائي كأس العرب للشباب والقنوات الناقلة

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 - 23:05

كتب : FilGoal

منتخب مصر للشباب - كأس العرب

تلتقي مصر بـ السعودية في نهائي كأس العرب للشباب نسخة 2022.

وتقام المباراة على ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز في مدينة أبها السعودية.

وتأهلت مصر على حساب الجزائر بانتصارها 3-1 في نصف النهائي.

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فيما فازت السعودية على فلسطين بخماسية نظيفة في نصف النهائي الأول.

وتقام المباراة يوم السبت 6 أغسطس الجاري في تمام السادسة والنصف مساءً.

وتُنقل المباراة عبر أون تايم سبورتس 3، والسعودية الرياضية 2، ودبي الرياضية، وأبو ظبي الرياضية.

ووصلت مصر للمباراة النهائية لكأس العرب للشباب لأول مرة في تاريخها.

وتحمل السعودية لقب النسخة الماضية التي أقيمت في مصر، في انتظار سيناريو عكسي بهذه النسخة.

وكان الوصول لنصف النهائي أفضل إنجاز سابق للفراعنة، لكن كتيبة محمود جابر استطاعت تحقيق ما لم يحدث من قبل.

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