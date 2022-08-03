بيريسيتش: أتممت التعاقد مع توتنام بعد تأكد وصولهم دوري الأبطال

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 - 22:53

كتب : FilGoal

إيفان بيريسيتش يوقع لـ توتنام

كشف إيفان بيريسيتش المنضم حديثا إلى توتنام تفاصيل تعاقده مع الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

إيفان بريسيتش

النادي : توتنام هوتسبر

توتنام هوتسبر

وانتقل بيريسيتش إلى توتنام في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع إنتر.

وقال بيريستش في تصريحات لـ "سكاي" إيطاليا: "تواصلوا للمرة الأولى في مارس الماضي، والثاني كان في أبريل بعد الفوز على أرسنال وضمنوا بشكل كبير الوصول إلى دوري أبطال أوروبا".

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وأضاف "أرغب دائمًا في اللعب في دوري الأبطال وكانت أمنيتي أيضًا القدوم إلى الدوري الإنجليزي الممتاز".

وتابع "عندما وصلوا إلى دوري أبطال أوروبا، تحدثنا وتم الاتفاق في غضون يومين، وكان الأمر بسيط للغاية".

وعن العودة للتدرب تحت قيادة أنطونيو كونتي، قال: "غير مركزي ومنذ ذلك الحين أحب ذلك، كنت ألعب دائما كجناح لكن مع خطته 3-5-2 أصبحت ظهير جناح".

وأتم "في البداية احتجت للوقت للتكيف لكن بعد ذلك اعتدت على الطريقة ولعبت بنفس الطريقة مع فيليبو إنزاجي".

اللاعب صاحب الـ 33 عاما سبق له اللعب تحت قيادة كونتي عندما كان مدربا لإنتر في موسم 2020-21 وتوج بلقب الكالتشيو بعد غياب 13 عاما.

وسينتقل بيريسيتش إلى توتنام حتى صيف 2024.

وشارك الكرواتي خلال الموسم المنقضي في 49 مباراة، وتمكن خلالهم من تسجيل 10 أهداف وصناعة 9 آخرين وساهم في تتويج الفريق بلقب كأس إيطاليا.

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