حوار في الجول - سهيلة وزينة عن مواجهة العابرة جنسيا والمنافسة بعد انتقال رباعي الأهلي لـ الزمالك

FilGoal.com حاور الثنائي سهيلة وفيق وزينة العلمي وإليكم أبرز ما جاء في الحوار:

كيف كانت بدايتك مع الكرة الطائرة؟

سهيلة: بدأت في سن صغيرة حوالي 7 سنوات وقررت استكمال المسيرة في سن 12 سنة بعد التحاقي بالنادي الأهلي.

تفاصيل تجربتك الاحترافية وموقف الأسرة؟

لدي دراستي الخاصة خارج مصر وحصلت على نصيحة من مدرب أجنبي لمنتخب مصر في تصفيات الأولمبياد باللعب في الخارج. أسرتي لم توافق على الأمر ومازالوا حتى الآن لكن رغم ذلك يقدمون لي الدعم.

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تحدثي عن تفاصيل إصابتك بالرباط الصليبي في 2017

زينة: لم أكن أدرك ماذا يعني الإصابة بالرباط الصليبي، كنت مدمرة نفسيا لكن بعد الخضوع للجراحة بأسبوع تغيرت وجهة نظري وكنت على ثقة في عودتي بشكل جيد.

- انتقالك لـ الأهلي شهد صعوبات بالغة ماذا حدث؟

زينة: الموضوع كان صعب واستمرت المفاوضات بين الأهلي والصيد لمدة 6 أشهر، لكنها نجحت الحمد لله في النهاية.

- ماذا عن خطوة انتقالك لصفوف النادي الأهلي بعد اللعب في الصيد؟

-زينة: كان لدي الرغبة في اتخاذ تلك الخطوة منذ أكثر من 5 سنوات والانتقال إلى ناد جماهيري ورياضي على مستوى احترافي

خسرتي لقب كأس مصر على يد الأهلي أثناء لعبك للصيد ماذا عن هذه المباراة؟

زينة: كلما أتذكر هذه المباراة أشعر بالحزن كنا قريبين للغاية من تحقيق اللقب الأول في تاريخ نادي الصيد وخسرنا اللقب بفارق نقطتين لصالح الأهلي.

هل حققتي الاستفادة من تجربة اللعب خارج مصر؟

سهيلة: بكل تأكيد، التجربة لم تضيف لي على المستوى الرياضي فقط ولكن على المستوى الشخصي أيضا، الخطوة كانت مهمة للغاية وحققت إنجازات عديدة.

ماذا عن خطوتك المقبلة وموقفك من العودة للأهلي؟

سهيلة: أريد استكمال مسيرتي خارج مصر ولكن هذا لا يعني عدم عودتي لصفوف الأهلي.

هل لديك عروض خارجية؟

نعم لدي عرضين من إيطاليا لكني مرتبطة بعقد ممتد لمدة سنة ونصف أو موسمين بمعنى أدق.

عندما فاز الأهلي على الأنابيب الكيني كان ضمن صفوفهم لاعبة عابرة جنسيا هل شعرتم بفارق في مستواها؟

سهيلة: بكل تأكيد، كانت تقفز بطريقة غير طبيعية أمام الشبكة وبشكل يصعب على أي بنت أو رياضية في إفريقيا فعله.

كيف تعاملتم معها؟

قبل خوض المباراة درسنا هذا الفريق جيدا وحمدي الصافي مدرب الفريق حاول منحنا بعض التعليمات لإيقافها فعلقت بعض اللاعبات وقلن : "يمكنك مواجهتها رجل لرجل" وكلفتنا نقاط عديدة لكننا نجح يف حسم المباراة في النهاية.

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خسارة الأهلي نهائي إفريقيا كان له علاقة بالأحاديث المتداولة عن انتقال رباعي الفريق للزمالك؟

زينة: خسارة النهائي لم يكن له علاقة بأي شيء خارجي. البطولة كانت صعبة من أول يوم حتى نهايتها وواجهنا فرق على مستوى عال ولم يحالفنا التوفيق.

سهيلة: الموضوع كان توفيق فقط لأنهم حصلوا على نقاط غريبة وكانت في المتناول.

انتقال 4 لاعبات للزمالك يثير القلق بعض الشيء حول استمرار سيطرة الأهلي على البطولات؟

لا علاقة لرحيل أحد من الأهلي أو الزمالك بالمنافسة . قد يحدث إصابات لا قدر الله وقد تسير الأمور بشكل طبيعي وينافس الفريقان وهذا المتوقع.

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ماذا عن تجربة دورة ألعاب البحر المتوسط في الجزائر؟

زينة: مشاركة كانت إيجابية للغاية أعتقد انها المرة الأولى منذ عام 1998 التي نقدم فيها مستوى مميز. حصلنا على المركز السادس لكننا لم نكن راضيين والقادم أفضل.

الشيئ الذي تحتاجه كرة الطائرة للسيدات في مصر؟

زينة: أتمنى المشاركة في الأولمبياد وليس المشاركة فقط بل والمنافسة على البطولة.

سهيلة: كان لدينا مدرب اسمه ماركو في تصفيات الأولمبياد وحصلنا على تجربة جيدة وخبرة كبيرة. هذه المرة قد تكون فرصتنا أفضل.

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