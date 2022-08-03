اتحاد الكرة يقدم مساعدي فيتوريا في منتخب مصر

قدم اتحاد الكرة اليوم الأربعاء رسميا الجهاز المعاون الجديد لروي فيتوريا في تدريب منتخب مصر.

وسيتواجد أرنالدو تيكسيرا كمدرب عام، فيما يتولى سيرجيو بوتيليو مهمة المدرب المساعد.

أما لويس ستيفس فسيكون مدربا لحراس المرمى، فيما سيتولى والتر دياز مهمة محلل الأداء وخطط الأحمال.

ولا يضم الجهاز الفني لمنتخب مصر أي مدرب مصري حتى الآن وسيتم تحديده قبل المعسكر الأول للفريق.

وجاءت الشروط التي طلبها فيتوريا في المدرب المصري حسبما علم FilGoal.com كالتالي:

- مدرب يملك خبرات إفريقية

- تولي الإدارة الفنية لفرق أو منتخبات كبيرة

- سبق له العمل مع مدربين أجانب وحقق نجاحات معهم

يحضر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، الجهاز المعاون مباراة الأهلي و فاركو في الدوري.

ووصل فيتوريا للقاهرة فجر اليوم الأربعاء من أجل متابعة عمله بعد التوقيع على عقود تدريب منتخب مصر رسميا منذ عدة أيام .

ومن المنتظر أن يبدأ في حضور المباريات تباعا بالتنسيق مع جهازه المعاون.

وطلب روي فيتوريا في وقت سابق تحديد مواعيد لمقابلة جميع مدربي الدوري المصري خلال الأيام المقبلة.

وينوي فيتوريا عقد جلسات مع مدربي فرق الدوري الممتاز بشكل منفصل للتشاور حول جميع الأمور الفنية وسماع آرائهم.

كما كشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن طلب فيتوريا تقريرا شاملا حول دوري الدرجة الثانية.

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