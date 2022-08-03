الفايكنج يعبر المانش.. شمايكل ينتقل إلى نيس من ليستر
الأربعاء، 03 أغسطس 2022 - 20:19
كتب : FilGoal
أعلن نيس الفرنسي اليوم الأربعاء رسميا ضمه للحارس الدنماركي كاسبر شمايكل قادما من صفوف ليستر سيتي الإنجليزي ليعبر بذلك بحر المانش.
ووقع شمايكل صاحب الـ35 عاما على عقد يربطه بالنادي الفرنسي لثلاث سنوات مقبلة.
ووفقا للتقارير الصحفية فإن نيس ضم شمايكل مقابل مليون جنيه إسترليني.
وانضم شمايكل الملقب بـ"الفايكنج" بسبب قدومه من الدنمارك، إلى ليستر سيتي في عام 2011 قاما من صفوف ليدز.
🇩🇰 Viking coming!
Kasper #Schmeichel joins #OGCNice! pic.twitter.com/LjZ65V96LZ— OGC Nice 🇬🇧🇺🇸 (@ogcnice_eng) August 3, 2022
وخاض كاسبر مع شمايكل 477 مباراة وحافظ على نظافة شباكه في 147 في جميع المسابقات.
وتوج مع الفريق بلقب الدوري الإنجليزي في 2016 وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2021 و2022 على الترتيب.
ويشارك نيس الموسم الجديد في دوري المؤتمر الأوروبي بعدما احتل المركز السادس الموسم الماضي بالدوري الفرنسي وحل وصيفا في نهائي كأس فرنسا.
واحتل ليستر الموسم المنصرم المركز الثامن ولن يشارك في أي مسابقة أوروبية في 2023.