الفايكنج يعبر المانش.. شمايكل ينتقل إلى نيس من ليستر

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 - 20:19

كتب : FilGoal

كاسبر شمايكل - نيس

أعلن نيس الفرنسي اليوم الأربعاء رسميا ضمه للحارس الدنماركي كاسبر شمايكل قادما من صفوف ليستر سيتي الإنجليزي ليعبر بذلك بحر المانش.

ووقع شمايكل صاحب الـ35 عاما على عقد يربطه بالنادي الفرنسي لثلاث سنوات مقبلة.

ووفقا للتقارير الصحفية فإن نيس ضم شمايكل مقابل مليون جنيه إسترليني.

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وانضم شمايكل الملقب بـ"الفايكنج" بسبب قدومه من الدنمارك، إلى ليستر سيتي في عام 2011 قاما من صفوف ليدز.

وخاض كاسبر مع شمايكل 477 مباراة وحافظ على نظافة شباكه في 147 في جميع المسابقات.

وتوج مع الفريق بلقب الدوري الإنجليزي في 2016 وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2021 و2022 على الترتيب.

ويشارك نيس الموسم الجديد في دوري المؤتمر الأوروبي بعدما احتل المركز السادس الموسم الماضي بالدوري الفرنسي وحل وصيفا في نهائي كأس فرنسا.

واحتل ليستر الموسم المنصرم المركز الثامن ولن يشارك في أي مسابقة أوروبية في 2023.

شمايكل ليستر نيس
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