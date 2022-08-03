السعودية تقدم طلبا لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029

تقدمت السعودية طلبا رسميا لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية عام 2029.

وأعلنت اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية اليوم -الأربعاء- تقدمها بطلب للمجلس الأولمبي الآسيوي، أبدت من خلاله رغبة السعودية باستضافة البطولة في "تروجينا" بنيوم.

وقال عبد العزيز بن تركي الفيصل، رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية عبر الموقع الرسمي: "طلب استضافة الألعاب الآسيوية الشتوية يعد تأكيدا على التنوع الجغرافي والبيئي والثروة الطبيعية التي تتمتع بها المملكة وترغب مشاركتها مع العالم".

خــبــر صــحــفــي 🗞️ 📰| المملكة تتقدم بطلب استضافة دورة #الألعاب_الآسيوية_الشتوية عام 2029 في تروجينا بنيوم - التفاصيل 👇 pic.twitter.com/kOoHHC2QGR — Saudi Olympic & Paralympic Committee (@saudiolympic) August 3, 2022

ومن المتوقع أن تشارك أكثر من 32 دولة آسيوية في المسابقة التي ستقام عام 2029.

وتامل السعودية أن تكون أول دولة في غرب آسيا تستعد لاحتضان الحدث الأوليمبي بعدما هيمنت عليه دول الشرق اليابان، الصين، كوريا الجنوبية وكازاخستان بداية من عام 1986.

يُذكر أن المكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي سيجتمع في كمبوديا مطلع شهر أكتوبر القادم قبيل انعقاد الجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي يوم 4 أكتوبر، التي تعتبر الجهة العليا للمصادقة على قرارات منح حقوق الاستضافة لدورات الألعاب الآسيوية بمختلف أسمائها.

اقرأ أيضا

حوار شيق مع سهيلة وفيق وزينة العلمي

تقديم مساعدي فيتوريا

تصعيد في أزمة الإسماعيلي ولاعبه البوليفي السابق

هدف الزمالك ينضم إلى العين