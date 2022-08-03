سميث روي: جيسوس لاعب لا يصدق.. نحن متحمسون للموسم الجديد

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 - 19:31

كتب : FilGoal

جابرييل جيسوس - أرسنال

عبّر إميل سميث رو لاعب أرسنال عن تفاجئه من الأداء الذي يقدمه جابرييل جيسوس المنضم حديثا إلى صفوف الفريق هذا الصيف.

إميل سميث رو

النادي : أرسنال

جابرييل جيسوس

النادي : أرسنال

أرسنال

وانتقل جيسوس إلى أرسنال قادما من مانشستر سيتي بعدما وقع على عقد طويل الأمد.

وقال سميث رو في تصريحات لـ "فايف": "لم أكن أعلم أنه قوي لهذه الدرجة، اللعب ضده يبدو مختلفا تماما عن اللعب بجانبه".

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وأضاف "أخبر أصدقائي في التدريب وأقول لهم أنه لا يصدق".

وأتم "نحن متحسمون للموسم الجديد ونزيد الجماهير أن تتحمس أيضا".

ويرتدي جيسوس القميص رقم 9 الذي حمله القائد السابق للفريق أليكساندر لاكازيت الذي انتقل إلى أوليمبيك ليون.

جيسوس (25 عامًا) بدأ مسيرته في بالميراس وقاده للفوز بالدوري البرازيلي 2016 وكأس البرازيل 2015.

لينتقل جيسوس إلى مانشستر سيتي عام 2017 مقابل 32 مليون يورو وقتها.

وخاض جيسوس مع مانشستر سيتي في 5 سنوات 233 مباراة، سجل خلالها 95 هدفًا وصنع 46 آخرين.

وتوج جيسوس مع مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي 4 مرات، وبكأس الاتحاد الإنجليزي مرة، وبكأس الرابطة الإنجليزية 3 مرات، وبكأس الدرع الخيرية مرتين، كما وصل معه لنهائي دوري أبطال أوروبا 2021.

وسجل جيسوس حتى الآن مع آرسنال في فترة الإعداد للموسم الجديد 5 أهداف.

وفي ظهوره الأول على استاد الإمارات، أحرز جيسيوس هاتريك في شباك إشبيلية.

ويفتتح أرسنال أولى جولات الدوري الإنجليزي بمواجهة كريستال بالاس الجمعة المقبلة.

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