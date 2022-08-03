إيسترن كومباني: مباراة إنبي الأهم في مسيرة الفريق.. وزيادة مكافأة الفوز

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 - 22:20

كتب : حامد وجدي

علاء عبد العال - إيسترن كومباني

يرى خالد عباس عضو مجلس إدارة إيسترن كومباني والمشرف على الكرة أن مواجهة إنبي ستكون الأهم في مسيرة الفريق.

ويستضيف إيسترن كومباني فريق إنبي في السادسة والنصف من مساء غدا الخميس.

ويقدم إيسترن كومباني مستوى متميز في المباريات الأخيرة إذ حقق الفوز ثلاث مرات وتعادل مرتين في آخر خمس مباريات.

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وقال خالد عباس لـ FilGoal.com: "نوفر كل سبل الراحة للاعبين لأننا نثق في الجهاز الفني والفريق بالبقاء في الدوري".

وشدد عضو إيسترن كومباني "مواجهة إنبي ستكون الأهم في مسيرة الفريق".

وأضاف "مجلس الإدارة يتواجد في ظهر الفريق ويتم صرف مكافأة المباريات نقدا".

واختتم عضو إيسترن كومباني تصريحاته "مكافأة الفوز في المباريات الأخيرة كانت 30 ألف جنيه ولكن سيتم زيادتها".

ويحتل إيسترن كومباني المركز السادس عشر برصيد 27 نقطة من 28 مباراة بالتساوي مع الجونة.

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