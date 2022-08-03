برايتون ينفي توصله إلى اتفاق مع أي ناد من أجل كوكوريا
الأربعاء، 03 أغسطس 2022 - 22:19
كتب : FilGoal
نفى نادي برايتون توصله إلى أي اتفاق مع أي ناد لضم مارك كوكوريا مدافع الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.
مارك كوكوريا
النادي : برايتون
ونشر النادي بيانا عبر "تويتر"، جاء كالآتي: "على عكس التقارير غير الدقيقة من العديد من وسائل الإعلام هذا المساء، لم يتم التوصل إلى اتفاق مع أي ناد لبيع مارك كوكوريا".
CLUB STATEMENT: MARC CUCURELLA.
Contrary to inaccurate reports from numerous media outlets this evening, no agreement has been reached with any club to sell Marc Cucurella.— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) August 3, 2022
وكان فابرزيو رومانو صحفي "سكاي" أشار إلى أنّ كوكوريا اتفق على البنود الشخصية مع البلوز الاثنين الماضي وسيمضي عقدا مدته 6 سنوات بقيمة 52.5 مليون يورو.
وأضاف أنّ اللاعب سيصل غدا -الخميس- إلى لندن من أجل الكشف الطبي.
وكان كوكوريا هدفا لفريق مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي خلال هذا الصيف.
لكن ما أوقف هذه الصفقة هو غلق باب المفاوضات من جانب برايتون، الذي لن يبيع اللاعب إلى سيتي حتى يعرض السعر المطلوب، وهو 50 مليون جنيه استرليني.
كوكوريا (24 عاما) خريج أكاديمية لاماسيا في برشلونة والتي نجح جوارديولا في إخراج العديد من اللاعبين من خلالها والذين أصبحوا نجوما خلال فترة تدريبه للفريق الإسباني.
وشارك كوكوريا خلال الموسم المنصرم مع برايتون في 38 مباراة وتمكن خلالها من تسجيل هدف وحيد وصناعة هدفين.
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