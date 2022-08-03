رومانو: تشيلسي يتمم اتفاقه مع كوكوريا.. وتفاصيل التعاقد

أتم مارك كوكوريا مدافع برايتون اتفاقه مع تشيلسي خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية بحسب فابرزيو رومانو.

مارك كوكوريا النادي : برايتون تشيلسي

وأشار رومانو إلى أن كوكوريا اتفق على البنود الشخصية مع البلوز الاثنين الماضي وسيمضي عقدا مدته 6 سنوات بقيمة 52.5 مليون يورو.

وأضاف أنّ اللاعب سيصل غدا -الخميس- إلى لندن من أجل الكشف الطبي.

Marc Cucurella will be in London on Thursday morning together with his agents: Chelsea have already booked medical tests then contract until June 2028 will be signed. 🚨🔵 #CFC Fee will be £52.5m for Cucurella and then Brighton will buy Levi Colwill in a separated deal. pic.twitter.com/3Hy1lhG3k7 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 3, 2022

وكان كوكوريا -24 عاما- هدفا لفريق مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي خلال هذا الصيف.

لكن ما أوقف هذه الصفقة هو غلق باب المفاوضات من جانب برايتون، الذي لن يبيع اللاعب إلى سيتي حتى يعرض السعر المطلوب، وهو 50 مليون جنيه استرليني.

كوكوريا (24 عاما) خريج أكاديمية لاماسيا في برشلونة والتي نجح جوارديولا في إخراج العديد من اللاعبين من خلالها والذين أصبحوا نجوما خلال فترة تدريبه للفريق الإسباني.

وشارك كوكوريا خلال الموسم المنصرم مع برايتون في 38 مباراة وتمكن خلالها من تسجيل هدف وحيد وصناعة هدفين.

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