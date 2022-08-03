نيوكاسل جيتس يتعاقد مع مدافع أرسنال وإنجلترا السابق

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 - 18:49

كتب : FilGoal

كارل جينكينسون - أرسنال

أعلن نيوكاسل جيتس الأسترالي عن تعاقده مع كارل جينكينسون قادمًا من نوتنجهام فورست الإنجليزي.

ووقّع جينكينسون على عقدٍ لمدة موسمين مع فريقه الأسترالي الجديد الذي انضم إليه في صفقة انتقال حر.

وصرّح جينكينسون عبر الموقع الرسمي لناديه الجديد: "أنا سعيد بالتواجد هنا والتوقيع للجيتس. أريد أن أقدّم أفضل ما لدي للفريق وأن أحاول تقديم الأفضل لكل ما حولي".

وأضاف الظهير الإنجليزي: "لقد قابلتي زملاءي الجدد وأرى أنهم مجموعة عظيمة، أنا متشوق لرؤية إلى أين يمكن أن نصل هذا الموسم بكثير من العمل الشاق".

وأكمل: "خلال 5 دقائق من الحديث مع آرثر، عرفت أنه المدرب الذي أود العمل معه. لدينا أفكار متشابهة عن كرة القدم وأعرف أنه يمتلك طموحات كبيرة لتطوير النادي".

وأتم: "أنا متحمس لأكون جزءًا من هذا الفريق وسأقدّم كل ما لدي لفعل أمر مميز هنا".

كما صرّح آرثر باباس المدير الفني لـ نيوكاسل جيتس: "يسعدنا الترحيب بـ كارل في نيوكاسل جيتس خلال الموسمين المقبلين. يمتلك خبرة كبيرة في أعلى المستويات ويفهم جيدًا الدوري الأسترالي".

وأتم: "انتدبنا لاعبًا كبيرًا لنادينا وللمنطقة، إنه قادر على اللعب في أي مركز بخط الدفاع ويناسب الأساليب الهجومية".

جينكينسون (30 عامًا) بدأ مسيرته في تشارلتون أثليتك، ثم انتقل إلى أرسنال في 2011.

وخاض جينكيسون مع أرسنال 70 مباراة، ولعب بشكلٍ أساسي في بدايته مع المدفعجية قبل أن يخرج في سلسلة إعارات متتالية.

ولعب جينكينسون في أندية وست هام يونايتد وبيرمنجهام سيتي، قبل أن يرحل عن المدفعجية بشكل نهائي في 2018.

وانتقل جينكينسون إلى نوتنجهام فورست، ثم لعب معارًا في الموسم الماضي مع ميلبورن سيتي الأسترالي.

ويمتلك جينكينسون مباراة دولية وحيدة مع منتخب إنجلترا كانت في مواجهة السويد عام 2012.

واحتل نيوكاسل جيتس المركز التاسع في الدوري الأسترالي الموسم الماضي من أصل 12 فريقًا.

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