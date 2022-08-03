هدف الزمالك - العين الإماراتي يعلن التوصل لاتفاق مبدئي لضم المهدي مبارك

أعلن نادي العين الإماراتي عن توصله إلى اتفاق مبدئي لضم المهدي مبارك لاعب الفتح الرياضي المغربي.

مبارك ارتبط مؤخرا بالانضمام لصفوف الزمالك قبل أن يعلن النادي الإماراتي التوصل إلى اتفاق مبدئي لضمه.

وكتب حساب العين في تويتر: "نادي العين الإماراتي يعلن توصله إلى اتفاق مبدئي مع نادي الفتح الرياضي المغربي لانتقال اللاعب المهدي مبارك إلى صفوف الفريق".

أعلن نادي العين عن توصله إلى اتفاق مبدئي مع نادي الفتح الرياضي المغربي لانتقال اللاعب المهدي مبارك إلى صفوف "الزعيم"#نادي_العين 🟣⚫️ pic.twitter.com/bWvjBdRNnK — نادي العين (@alainfcae) August 3, 2022

وحسبما علم FilGoal.com في وقت سابق فإن الزمالك قد دخل في مفاوضات مع النادي المغربي الذي طلب الحصول على 750 ألف دولار للموافقة على الانتقال ويرغب النادي الأبيض في تقليل ذلك المبلغ.

ورغم تلك المفاوضات فإن اللاعب لم يكن على طاولة الزمالك في ظل وجود أكثر من لاعب مرشح للانضمام إليه، وسيعمل أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة مع جوسفالدو فيريرا مدرب الفريق لاختيار أفضلهم للفريق خلال الفترة المقبلة.

ويعد اللاعب صاحب الـ21 عاما من ناشئي الفريق المغربي وخاض معه 50 مباراة لم يسجل أو يصنع خلالهم أي هدف.

وسبق للمهدي مبارك تمثيل منتخب المغرب تحت 20 عاما سبع مرات وسجل معه هدفين.

لكنه لم يحصل حتى الآن على فرصة ارتداء قميص المنتخب الأول.

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