هدف الزمالك - العين الإماراتي يعلن التوصل لاتفاق مبدئي لضم المهدي مبارك

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 - 15:16

كتب : FilGoal

المهدي مبارك لاعب الفتح الرباطي ومنتخب المغرب للشباب

أعلن نادي العين الإماراتي عن توصله إلى اتفاق مبدئي لضم المهدي مبارك لاعب الفتح الرياضي المغربي.

مبارك ارتبط مؤخرا بالانضمام لصفوف الزمالك قبل أن يعلن النادي الإماراتي التوصل إلى اتفاق مبدئي لضمه.

وكتب حساب العين في تويتر: "نادي العين الإماراتي يعلن توصله إلى اتفاق مبدئي مع نادي الفتح الرياضي المغربي لانتقال اللاعب المهدي مبارك إلى صفوف الفريق".

أخبار متعلقة
بعد أسبوع من الفحوصات.. بانون ينتظر الضوء الأخضر للمشاركة مع قطر القطري اختبر معلوماتك - هل تعرف الصخرة وائل جمعة جيدا؟ تقرير تونسي: ناد مصري وآخر سعودي ينافسان الترجي على ضم ياسين مرياح مؤتمر مرتضى: إطلاق اسم فيريرا على أكبر حديقة داخل النادي.. و100 حافلة لنقل جماهير لـ الجونة

وحسبما علم FilGoal.com في وقت سابق فإن الزمالك قد دخل في مفاوضات مع النادي المغربي الذي طلب الحصول على 750 ألف دولار للموافقة على الانتقال ويرغب النادي الأبيض في تقليل ذلك المبلغ.

ورغم تلك المفاوضات فإن اللاعب لم يكن على طاولة الزمالك في ظل وجود أكثر من لاعب مرشح للانضمام إليه، وسيعمل أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة مع جوسفالدو فيريرا مدرب الفريق لاختيار أفضلهم للفريق خلال الفترة المقبلة.

ويعد اللاعب صاحب الـ21 عاما من ناشئي الفريق المغربي وخاض معه 50 مباراة لم يسجل أو يصنع خلالهم أي هدف.

وسبق للمهدي مبارك تمثيل منتخب المغرب تحت 20 عاما سبع مرات وسجل معه هدفين.

لكنه لم يحصل حتى الآن على فرصة ارتداء قميص المنتخب الأول.

طالع أيضا

مدرب منتخب مصر الأولمبي - روجيرو ميكالي.. حينما يقودك القدر لكتابة التاريخ

تشيلسي يقترب من صفقتين مدويتين

بيراميدز يفكر في شكوى لاعبه

لويس سواريز يخسر في ظهوره الأول

المهدي مبارك نادي الزمالك العين الإماراتي
نرشح لكم
تقرير تونسي: ناد مصري وآخر سعودي ينافسان الترجي على ضم ياسين مرياح تقرير: منافسة جديدة بين باريس وبرشلونة على برناردو سيلفا عمر خربين ينضم لـ شباب الأهلي دبي معارا من الوحدة دورتموند يسعى لضم بديل هالر.. وكافاني في الصورة سكاي: أليكس تيليس إلى إشبيلية من مانشستر يونايتد عبد الرؤوف بن غيث يصل المغرب للتوقيع لـ الرجاء سكاي: فينالدوم إلى روما ذا أثليتك: تشيلسي يقترب من كوكوريا.. ويحاول خطف دي يونج من مانشستر يونايتد
أخر الأخبار
شوقي غريب مديرا فنيا لـ المقاولون العرب.. وموعد مباراته الأولى 7 دقيقة | الكرة المصرية
هدف الزمالك - العين الإماراتي يعلن التوصل لاتفاق مبدئي لضم المهدي مبارك 25 دقيقة | ميركاتو
بعد أسبوع من الفحوصات.. بانون ينتظر الضوء الأخضر للمشاركة مع قطر القطري 31 دقيقة | الوطن العربي
اختبر معلوماتك - هل تعرف الصخرة وائل جمعة جيدا؟ 33 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر مرتضى: إطلاق اسم فيريرا على أكبر حديقة داخل النادي.. و100 حافلة لنقل جماهير لـ الجونة 34 دقيقة | الكرة المصرية
تقرير تونسي: ناد مصري وآخر سعودي ينافسان الترجي على ضم ياسين مرياح 41 دقيقة | الوطن العربي
مؤتمر مرتضى: وقعنا عقود استاد الزمالك .. وقادرون على التعاقد مع أي لاعب حتى لو من ريال مدريد 47 دقيقة | الكرة المصرية
تقرير: منافسة جديدة بين باريس وبرشلونة على برناردو سيلفا 47 دقيقة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موقع le360 المغربي: بانون ينتقل إلى قطر القطري في صفقة قياسية 2 كأس العرب للشباب - موعد مباراة مصر أمام الجزائر.. والقنوات الناقلة 3 في الجول يكشف – طريقان من كاف أمام اتحاد الكرة لحل مشكلة المشاركة القارية للموسم المقبل 4 تعرف على ما أخفاه محمد صلاح في معصمه؟