فيفا يحدد موعدا لـ الإسماعيلي للرد على شكوى كارميلو ألجارانياز

تقدم البوليفي كارميلو ألجارانياز لاعب الإسماعيلي السابق بشكوى ضد النادي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأخطر فيفا في خطابه للإسماعيلي بأن النادي أمامه فرصة للرد على الشكوى بكل ما يدعمه من ملفات بحد أقصى 22 أغسطس 2022.

وقال اللاعب في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "تقدمت بشكوى رسمية للفيفا وأطالب بعقدي بالكامل وتعويض عما حدث له في الإسماعيلي".

وأضاف "دعمت مطالبي بمستندات وإثباتات. فيفا أرسل كل شيء للإسماعيلي وجميع المستندات وأخطره بأن الموعد الأقصى للرد يوم 22 أغسطس الجاري".

وواصل "استندت في الشكوى على عدم دفع الرواتب وعلى تغيير مدة العقد والقيمة المالية بعد توقيعه على بياض، وتدريبه خارج الفريق الاول. والتحفظ على جواز سفره وعدم وجود تصريح عمل أو اقامة قانونية في البلاد وأيضا على خصم أجزاء من مستحقاته بدون سبب قانوني".

وينشر FilGoal.com صورة خطاب فيفا إلى الإسماعيلي:

وزعم كارميلو ألجارانياز لاعب منتخب بوليفيا، أنه تعرض لـ "عنصرية ومضايقات وتلقى تهديدات" خلال فترة تواجده في الإسماعيلي.

وكان يحيى الكومي رئيس الإسماعيلي قد صرّح لـ FilGoal.com أن لاعبه كارميلو "قد هرب دون معرفة النادي" ووصفه بـ "المغيب".

ونشر كارميلو بيانًا على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي جاء كالآتي:

"لكل بداية نهاية، ولحظات الانفصال دائمًا مؤلمة، لكن اللحظة قد حانت. أعلن عن فسخ تعاقدي من طرف واحد مع الإسماعيلي لعدم الالتزام بتفاصيل التعاقد من طرف إدارة النادي، تلك الإدارة التي لا تعرف كيف تتعامل مع لاعب محترف ودولي.

للأسف الإدارة عاملتني بأكبر قلة احترام وقلة احترافية، لم يحترموا حقوقي أو يوفوا واجباتهم.

لطالما احترمت قرارات المدربين رغم حقيقة أنهم تجاهلوني وأجبروني على التدرب مع الاحتياطيين لمدة 3 أشهر، وقللوا دائمًا من قدراتي، ولذا لن أتحدث عن الأمور الفنية الخاصة بالفريق.

الإدارة تعمدت التحفظ على جواز سفري ولم أستعده حتى اللحظة. لقد تعرضت لسوء معاملة، عنصرية شديدة، تهديدات والعديد من الأمور الأخرى التي لا أحب الحديث عنها الآن، لكني لحسن الحظ أمتلك ما يكفي من الأدلة لإثبات ما أقوله.

ورغم كل الصعوبات، أقدم الشكر لكل جماهير الإسماعيلي على الثقة والحب والدعم الذي حظيت به، جمهور النادي مختلف تمامًا عن إدارته، ولهذا سأظل ممتنًا لهم دائمًا. تمنيت لو أجعلهم أكثر سعادة، لكن هذه هي كرة القدم.

في النهاية، أتمنى أن يدرك النادي أخطاءه في المستقبل وأن يعامل اللاعبين الأجانب بإنسانية واحترافية وأن يحترم حقوقهم دائمًا لأجل تلك الرياضة الجميلة وحتى لا تتكرر تلك المضايقات العنصرية.

للأسف اضطررت إلى اختبار الوجه الأسود للنادي، تمامًا كما اختبره آخرون بالطبع. نحن اللاعبون الأجانب نترك عائلاتنا وحياتنا على أمل أن نحظى بالأفضل. لم نحضر هنا لنتعرض لسوء المعاملة أو التقليل، ولا حتى نتوسل لنتلقى رواتبنا أو الالتزام ببنود عقودنا. لكن العديد من الإداريين لا يرون الأمر بهذه الصورة ويعتقدون أن اللاعبين المحترفين سيخاطرون بحريتهم ويتعرضون للمضايقات.

أشكر أفراد السفارة البوليفية في مصر، والسفير، والسلطات البوليفية، للمساعدة في إعادتي إلى بلادي.

في النهاية، أشكر كل زملائي في الإسماعيلي على الأوقات الرائعة التي عشناها كفريق، أؤكد لكم أنني لن أنساكم."

ونقلت صحيفة "لا رازون" واسعة الانتشار في بوليفيا مزاعم المهاجم الدولي الذي عاد إلى بلاده بالفعل.

ماذا حدث

الكومي صرّح لـ FilGoal.com: "فوجئنا بسفر اللاعب لأن جواز سفره معنا وأي محترف يأتي إلى هنا يكون مثل الذي حصل على عقد عمل".

وأضاف "كارميلو لا يشارك مع الإسماعيلي ويعيش في الفندق يأكل ويشرب وينام إلى أن ازداد وزنه بشكل كبير وأصبح غير قادر على اللعب، فهو مغيب عن الحياة".

وأكمل "كارميلو حصل على أكثر من 60% في مستحقاته المالية، والأمر ليس له علاقة بالأمور المالية، فهو يعيش حالة نفسية سيئة بسبب عدم مشاركته في المباريات".

وأتم تصريحاته "سنحاول الوصول لحل لهذه الأزمة، ولكن في الوقت الحالي ليس في يدنا أي شيء".

وانضم اللاعب البوليفي البالغ من العمر 26 عاما لصفوف الإسماعيلي في فترة الانتقالات الشتوية.

ولم يشارك مع الإسماعيلي في الدوري سوى في مباراتين فقط.

كما شارك مع الإسماعيلي في مباراتين في بطولة كأس الرابطة، وسجل هدفين أحدهما في شباك الأهلي.

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