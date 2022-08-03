تقرير: إلى طريق مسدود.. غضب متبادل بين رونالدو وتين هاج

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 - 15:56

كتب : FilGoal

رونالدو مع تين هاج

توترت العلاقة بشكل كبير بين البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد ومدربه الهولندي إريك تين هاج.

بحسب ديلي ستار، فإن رونالدو غاضب بشدة من تصريحات تين هاج الأخيرة حول من غادروا ملعب أولد ترافورد مبكرا في يوم مباراة رايو فاليكانو.

وشوهد كريستيانو رونالدو يغادر ملعب أولد ترافورد قبل نهاية مباراة الفريق الودية الأخيرة أمام رايو فايكانو قبل أن يتم الكشف عن مغادرة لاعبين آخرين.

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وأشار صحفي ديلي ستار جيرمي كروس إلى أن العلاقة وصلت بين الطرفين إلى طريق مسدود.

وقال تين هاج في تصريحات لقناة "Viaplay": "أنا لا أقبل هذا بالتأكيد، أعتقد أن هذا غير مقبول".

وأضاف "نحن فريق وكان يجب على الجميع البقاء حتى نهاية المباراة".

تين هاج غير معجب بسلوك رونالدو ومغادرته بشكل مبكر للملعب وأبدى امتعاضه حيال ذلك.

كروس كشف ان كريستيانو رونالدو لم يكن راضيا عن تعيين تين هاج من البداية.

قناة "ذا يونايتد ستاند" أفادت أن كريستيانو غادر مبكرا لتفادي الزحام المروري والجماهيري، ولم يكن الوحيد الذي رحل عن الملعب، حيث كان معه برونو فيرنانديز وديوجو دالوت ودافيد دي خيا وأنتوني مارسيال.

وشهدت المباراة الظهور الأول كريستيان إريكسن وليساندرو مارتينيز في التشكيل الأساسي للشياطين الحمر بجانب كريستيانو رونالدو الذي عاد لتدريبات مانشستر يونايتد بعد غياب بسبب "أسباب عائلية" حسب إعلان النادي.

وانضم إريكسن من برينتفورد في الصيف، كذلك انضم مارتينيز من أياكس.

وخسر مانشستر يونايتد وديته الأخيرة أمس -السبت- أمام أتلتيكو مدريد بهدف دون رد.

ويستعد مانشستر يونايتد لافتتاح موسمه في البريميرليج بملاقاة برايتون في السابع من أغسطس الجاري.

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