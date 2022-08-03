خبر في الجول - شوقي غريب يقترب من خلافة عودة في المقاولون العرب

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 - 13:36

كتب : حامد وجدي

شوقي غريب مدرب منتخب مصر الأولمبي

توصل نادي المقاولون العرب لاتفاق مع شوقي غريب لقيادة الفريق خلفا لـ محمد عودة.

وأعلن ذئاب الجبل أمس رحيل محمد عودة عقب قبول استقالته. (طالع التفاصيل)

ويعقد المدير الفني لمنتخب مصر الأول والأولمبي السابق اجتماعا مع مجلس إدارة النادي لإنهاء تفاصيل التعاقد.

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وسبق أن تولى شوقي غريب تدريب أندية سموحة والإسماعيلي والإنتاج الحربي في الدوري المصري.

وجاءت تجربة شوقي غريب الأخيرة مع منتخب مصر الأولمبي في ولاية ثانية لكنها لم تمتد كثيرا في ظل غياب المنافسات.

وقاد غريب منتخب مصر للفوز بأمم إفريقيا تحت 23 عاما في 2019 والتأهل لأولمبياد طوكيو 2022 والوصول لربع النهائي آنذاك.

وتولى محمد عودة تدريب المقاولون العرب في شهر ديسمبر الماضي إذ خاض مع الفريق 20 مباراة بمسابقة الدوري حقق 4 انتصارات وتعادل 10 مرات وخسر 6 مباريات.

وقاد عودة المقاولون العرب للتأهل إلى ربع نهائي كأس مصر 2022 عقب الفوز على المصرية للاتصالات والجونة، إذ ينتظر ذئاب الجبل الفائز من مواجهة الأهلي ومصر للمقاصة.

رصيد المقاولون العرب توقف عند النقطة الـ 25 في المركز الـ 17 وبفارق نقطتين عن الجونة صاحب المركز الـ 15 الغير مؤدي للهبوط.

وسيحل المقاولون ضيفا في المباراة المقبلة على بيراميدز في ملعب الدفاع الجوي يوم السبت المقبل ضمن الجولة 29 من مسابقة الدوري.

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