كوبا سود أمريكانا - لويس سواريز يخسر في ظهوره الأول مع ناسيونال

ظهر لويس سواريز لأول مرة بقميص ناسيونال الأوروجوياني منذ 16 عاما في خسارة فريقه ضد أتليتكو جوايانينسي البرازيلي في ذهاب ربع نهائي كوبا سود أمريكانا 2022.

وعاد سواريز بعقد يمتد حتى نهاية 2022 لفريقه ناسيونال بعد نهاية تعاقده مع أتليتكو مدريد الإسباني، وتنفيذا لرغبة جماهير الفريق التي أطلقت حملة كبرى لعودته.

سواريز شارك في الدقيقة 73 كبديل وقضى 16 دقيقة من عمر اللقاء في أرض ملعب سنترال باركيه معقل ناسيونال والنتيجة تشير لتأخر فريقه بهدف دون رد.

صاحب القميص رقم 9 تلقى تحية خاصة من الجماهير في مباراة شهدت تواجد الأرجنتيني سيرخيو أجويرو في المدرجات لمتابعة المباراة.

وكاد سواريز أن يساهم في هدف التعادل في الدقائق الأخيرة بعدما أرسل بينية داخل منطقة الجزاء إلى كانديدو الذي أرسل عرضية أرضية إلى إيجناسيو راميريز لكن تسديدته ارتدت من العارضة.

ويمتلك سواريز فرصة التعويض عندما يحل الأسبوع المقبل ضيفا على خصمه في البرازيل لحسم بطاقة التأهل.

💪 El partido de @LuisSuarez9 en su histórico regreso a @Nacional! 🔵 Jugó 1⃣6⃣ minutos ⚪ Tocó 1⃣3⃣ veces la pelota 🔴 Dio 7⃣ pases, 6⃣ de ellos bien 🏆 CONMEBOL #Sudamericana pic.twitter.com/RPlpt47IU6 — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) August 3, 2022

ولأن الأرض ابتسمت للضيوف في مباريات فجر اليوم، استطاع إنديبنديتي دي فايي من تحقيق انتصارا ثمينا خارج القواعد بالفوز 1-0 أيضا على حساب ديبورتيفو تاتشيرا الفنزويلي.

هدف اللقاء الوحيد جاء عن طريق ماركو سولورزانو في الدقيقة الثالثة من عمر اللقاء.

ورغم طرد خايمي إيوفي في الدقيقة 58 إلا أن الفريق استطاع الحفاظ على تقدمه بهدف دون رد ليعود للإكوادور متفوقا في النتيجة قبل لقاء الإياب الأسبوع المقبل.

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