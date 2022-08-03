فيتوريا يحضر مباراة الأهلي وفاركو

يحضر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر ,الجهاز المعاون مباراة الأهلي و فاركو في الدوري.

ويلعب الأهلي مع فاركو في التاسعة من مساء اليوم الأربعاء على ملعب الأهلي We السلام ضمن مباريات الجولة 28 من الدوري المصري.

ووصل فيتوريا للقاهرة فجر اليوم الأربعاء من أجل متابعة عمله بعد التوقيع على عقود تدريب منتخب مصر رسميا منذ عدة أيام .

ومن المنتظر أن يبدأ في حضور المباريات تباعا بالتنسيق مع جهازه المعاون.

وطلب روي فيتوريافي وقت سابق تحديد مواعيد لمقابلة جميع مدربي الدوري المصري خلال الأيام المقبلة.

وينوي فيتوريا عقد جلسات مع مدربي فرق الدوري الممتاز بشكل منفصل للتشاور حول جميع الأمور الفنية وسماع آرائهم.

كما كشف الاتحاد المصري لكرة اليد عن طلب فيتوريا تقريرا شاملا حول دوري الدرجة الثانية.

ويسعى المدرب البرتغالي لتحديد آلية لمتابعته بشكل دقيق خلال الموسم المقبل.

وبدأ فيتوريا مهام عمله بشكل رسمي في بداية شهر أغسطس الجاري بعد إتمام الاتحاد المصري التعاقد معه في شهر يوليو.

وتابع فيتوريا خلال الفترة الماضية مباريات منتخب مصر للشباب في كأس العرب التي وصل فيها صغار الفراعنة للدور نصف النهائي.

كما طلب تقريرًا مفصلًا عن بعض لاعبي منتخب الشباب، وكلّف معاونيه بتسجيل جميع مباريات الدوري المصري الممتاز.

فيتوريا أجرى حوارا مع موقع الاتحاد المصري لكرة القدم في وقت سابق، جاء فيه:

"أنا شخص تقليدي جدا لا أجرب الكثير من الأشياء ولكن كما نقول في البرتغال "أحب استطعام الطعام" ولذلك أحب الأكلات اللذيذة ولكن المهم بالنسبة لي هي المشاركة، أحب مشاركة جميع الوجبات، إن كانت وجبة غذاء أو عشاء، فإني أحب المشاركة مع الأصدقاء لنتشارك جميع الأشياء".

"لا أريد الحديث أو إلقاء الضوء على نادي أو أحد بعينه، ولكن نعم تحدثت مع محمد صلاح لأن هذا كان شيء من نوع خاص ولكن لن أفعل هذا مع أشخاص أخرى الآن".

"كما قلت كان أحسست طاقة جميلة وكان الاستقبال حافلا، ما أحسست به لا يمكن أن يقال ولكنه إحساس جميل، الناس دائما لا يؤمنون بذلك ولكن الطاقة من أول يوم كانت تبعث بالتفاؤل والإيجابية".

"الآن مهمتي هي الاهتمام بكل اللاعبين المصريين وهم الأفضل بالنسبة لي وجميعهم مهمين بالنسبة لي".

"كل لاعب عنده شيء مختلف يجيده وبالنسبة لي اللاعبين الأفضل هم دائما الذين أعمل معهم".

"تابعت اللاعبين لأن ذلك جزء من عملي، لكني لم أفعل ذلك بمفردي، بل قام به فريقي الفني، حللنا أداءهم وقمنا بصياغة بعض التقارير التحليلية".

"نواصل مشاهدة مباريات أخرى للمنتخب لتحليل أداء كل اللاعبين الذين انضموا للمنتخب في السنوات الماضية".

عبر المنصات الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم: "كما نتابع عن كثب الدوري المصري".

"شاهدت مباريات المنتخب المصري، هذا من الماضي، لست هنا للحديث عنها، إنها تخص مدربين سابقين، الآن يجب أن نفكر في المباريات الأربع المقبلة في تصفيات أمم إفريقيا".

"يجب أن نتحلى بالجدية ونقاتل للفوز بهذه المباريات، الحديث عن الماضي الآن لن يفيد، لا أريد السؤال عن التحضيرات وكيفية العمل في السابق، ما يهمني هو المستقبل وطريق التأهل".

"هناك اختلافات بين الكرة المصرية والسعودية، هناك يُظهر اللاعبون تركيزًا كبيرًا على مهمتهم في الملعب، أراهم دائمًا متحمسين ويعملون على تحسين أنفسهم".

"في أوروبا التنافسية عالية واللاعبون يمتلكون نسقا سريعا من اللعب والعمل، اللاعبون المتواجدون هناك أكثر تنافسية، وهذه هي الاختلافات".

"بحكم عملي في أوروبا وتحديدا البرتغال، فهناك توجد عقلية عملية واحترافية جدا هي المسؤولة عن التحسينات. اللاعب اليوم يجب أن يكون قوي فنيًا ويحظى بكل المعايير المطلوبة، فلا يوجد بطل دون عملية احترافية وقوية، وأظن أن ذلك هو التحدي في كرة القدم الحديثة، أن يفكر اللاعبون كالأبطال وهذا يحدث الفارق".

"لا نتحدث عن المكسب فحسب، بل الاحترافية كذلك والإخلاص والتفاني في العمل، وكل ما له علاقة بتكوين بطل، يجب أن نطور اللاعب، هذا يحدث في أوروبا، وسنحاول تطبيق ذلك هنا".

"رسالتي للمصريين أنه من واقع طموحنا وإرادتنا القوية في تقديم عمل كبير للمنتخب المصري، فإننا سنكرس أرواحنا وخبراتنا، نريدكم أن تثقوا فينا وأن تساندوننا وتدعموننا. أنا مؤمن أن شغف الناس بكرة القدم وتنفسهم اللعبة وبعملنا داخل الملعب، يمكننا أن نصير أقوى وأفضل".

"أمّا للاعبين المصريين، فإني سأتحدث مع كل مدربي الدوري المصري وسنقوم بعمل جيد سويًا، لن أقول إننا سنتولى التغيير لأجل التغيير، ولكن من الطبيعي أن نهتم بكل اللاعبين وأن يحظوا بفرصة إظهار كل ما عندهم".

"بطولة كأس أمم إفريقيا كانت ستلعب في 2023 وتم تأجيلها إلى 2024، وبعدها سيكون أمامنا كأس العالم".

"ولهذه التوقيتات للبطولات، كانت اقتراحات اتحاد الكرة منطقية جدا بشأن التعاقد".

"نحن نعمل بالفعل أنا وفريقي الفني على ملاحظة أشياء كثيرة في الكرة المصرية ونلاحظ كل ما له علاقة بالدوري المصري".

"نتابع اللاعبين المحترفين ونتابع ونلاحظ كل ما يتعلق باللاعبين المصريين حول العالم ولهذا نحن متحفزون وجاهزون للعمل".

"وسنعمل في كل المجالات التي يجل علينا أن نعمل على إدارتها جيدا".

"بالتأكيد نتابع الجميع من هم في المنتخب الآن ونتابع كل اللاعبين منهم المحترفين واللاعبين الناشئين في الخارج لنكون صورة واقعية واضحة عن اللاعب المصري".

"تحدثت مع محمد صلاح وكانت محادثة أولية لطيفة من لاعب يعد من أفضل اللاعبين في العالم وهو يرحب بالمدرب الجديد لمنتخب بلاده".

"أود أن أشكره على الرسالة والترحيب وأود أن أقول له ولكل اللاعبين هيا نعمل جميعا سويا ليكون كل المصريين فخورين بكم وبالمنتخب المصري".















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