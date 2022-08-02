خبر في الجول - طلائع الجيش يكشف موقفه من أزمة المشاركة القارية للأندية المصرية

كشف مصدر من فريق طلائع الجيش عن موقفه من أزمة المشاركة القارية للأندية المصرية للموسم المقبل.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن أنه أرسل أسماء كلا من الزمالك والأهلي للمشاركة بدوري أبطال إفريقيا، وبيراميدز وفيوتشر للمشاركة بـ الكونفدرالية الإفريقية.

وقال المصدر لـFilGoal.com: " أرسلنا خطابا إلى اتحاد الكرة عبرنا فيه عن تفهمنا حال عدم المشاركة في الكونفدرالية لكن بشرط المشاركة في البطولة العربية الموسم المقبل".

وكان مصدر من اتحاد الكرة كشف لـFilGoal.com صباح اليوم الثلاثاء، بأن كاف أرسل لاتحاد الكرة خطابا، استفسر فيه عن معايير اختيار الأندية المصرية المشاركة في بطولات إفريقيا في الموسم المقبل.

وكان رد اتحاد الكرة حسب المصدر ذاته، بأن اختيارات اتحاد الكرة نهائية ولا رجعة فيها. (طالع التفاصيل)

ويبدأ الموسم الكروي الإفريقي الجديد يوم 9 سبتمبر المقبل بالأدوار التمهيدية، على أن ينتهي بالمباراة النهائية خلال الفترة من 2 إلى 11 يونيو المقبل، ومع عودة نظام المباراتين ذهابا وإيابا لنهائي بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية بدلا من المباراة الواحدة.

ويحتل طلائع الجيش المركز الخامس في ترتيب الدوري المصري برصيد 44 نقطة بعد مرور 28 جولة.

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