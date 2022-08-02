خبر في الجول – أشرف بنشرقي يقترب من الانضمام إلى الجزيرة الإماراتي

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 - 21:55

كتب : أحمد شوقي صلاح حامد وجدي

هدف أشرف بنشرقي مع الزمالك أمام غزل المحلة

اقترب أشرف بنشرقي لاعب الزمالك السابق من الانضمام إلى الجزيرة الإماراتي في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أشرف بنشرقي

النادي : لاعب حر

الجزيرة

وعلم FilGoal.com أن بنشرقي في مفاوضات متقدمة مع الجزيرة وقد تتم الصفقة بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة.

اللاعب المغربي طلب الحصول على 2.5 مليون دولار والمفاوضات جارية حاليا للوصول إلى الاتفاق النهائي.

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وأعلن بنشرقي نهاية مشواره مع الزمالك عقب الفوز بكأس مصر عن موسم 2020-2021 على حساب الأهلي.

وتوج بنشرقي مع الزمالك بكأس مصر للمرة 28 في تاريخ النادي عقب الفوز على الأهلي مساء الخميس في استاد القاهرة بهدفين لهدف.

وانضم اللاعب صاحب الـ27 عاما إلى الزمالك قادما من الهلال السعودي في صيف عام 2019.

وتوج بنشرقي مع الزمالك بالدوري المصري مرة وكذلك السوبر المحلي ونظيره الإفريقي.

فيما ظفر ببطولتي كأس مصر.

وخاض بنشرقي مع الزمالك 107 مباراة سجل خلالهم 40 هدفا وصنع 27 آخرين.

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